Crolla una parete interna del cratere di Nord-Est dell’Etna

Share 0 Share Share

Dal 6 agosto scorso si osservano discontinue emissioni di cenere dal Cratere di Nord-Est (NEC) dell’Etna. A tratti queste emissioni sono più dense ed abbondanti, formando un pennacchio che viene disperso dal vento prevalentemente in prossimità della bocca eruttiva nei quadranti meridionale ed orientale del vulcano.

In occasione di questi eventi, dovrebbe essere avvenuto il crollo di una cospicua porzione della parete settentrionale interna del NEC. L’immagine evidenzia la parete crollata (frecce bianche), il vecchio orlo craterico (linea a trattini gialli) e quello nuovo determinato dai crolli (linea gialla continua). La fotografia è stata scattata la mattina del 10 agosto 2019 da Michele Mammino, che si ringrazia per la concessione di uso. Il punto di scatto corrisponde all’orlo occidentale del NEC.

A portion of the internal wall of the Northeast Crater of Etna has collapsed

Since 6 August, discontinuous emissions of ash have been observed at Etna’s Northeast Crater (NEC). At times, these emissions have been denser and more abundant, forming a plume that normally gets rapidly dilute near the eruptive vent mostly on the eastern and southern sides of the volcano.

It has probably been during these events that a large portion of the inner wall of the NEC has collapsed. The image below shows the collapsed crater wall (white arrows); the former inner crater rim (broken yellow line), and the new inner rim (solid yellow line). The photograph was taken early on 10 August 2019 by Michele Mammino, who is acknowledged for allowing us to use the image. View is from the western rim of the NEC.