Sciacca. Al via Azzurro Food – La cucina al centro del Mediterraneo

SCIACCA (AG). Inizia con il piede giusto Azzurro Food – La cucina al centro del Mediterraneo che anche per il sesto anno attrae cittadini e turisti: numerose le presenze registrate già dal primo giorno della manifestazione dedicata agli amanti del buon cibo che vede protagonista Sciacca.

Per quattro giorni Piazza Scandaliato diventa polo attrattivo di appassionati e curiosi della cucina: a dare il via ai cooking show, la vincitrice di Masterchef Italia Valeria Raciti che ieri ha realizzato “Becca-fico a modo mio – Tortino di alici beccafico, con cipolla di Giarratana in agrodolce, cavolo Trunzo in più consistenze e salsa di mandorla pizzuta di Avola” (in basso la ricetta)

Azzurro Food coniuga promozione del territorio, ricca offerta enogastronomica, cultura e spettacol.

E’ organizzato da Futuris srls, Record Eventi e Pro Loco Sciacca Terme con l’intervento della Regione Siciliana, Assessorato all’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea; della Regione Siciliana, assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo, Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo ed il patrocinio del Comune di Sciacca.

Anche per l’edizione 2019, la cucina dello chef de “La Prova del Cuoco” Natale Giunta incanta e conquista con il suo angolo dedicato allo street food siciliano. Tra le prelibatezze: le varietà di panini tra cui quello con gambero rosa di Sciacca; i coppi di fritti; il polpo bollito. Immancabile il Piatto Azzurro. Novità di quest’anno è la Lounge & Sushi area, uno spazio elegante situato nell’incantevole terrazza vista mare di Piazza Scandaliato.

Approfondimenti e confronti con il Talk Show di Azzurro Food: esperti si sono confrontati sull’utilizzo del pesce azzurro in cucina, sulle proprietà organolettiche e nutrizionali del prodotto del mare di Sciacca e sulla stagionalità del pesce. Presenti Franco Andaloro, direttore centro interdipartimentale siciliano della Stazione Zoologica di Napoli Anton Dohrn e delegato per la Sicilia di WWF; Sonia Indelicato Oliva, biologa-nutrizionista; Roberta Cirafisi, ostetrica.

La prima serata si è conclusa a suon di tante risate. Sul palco centrale del Festival grande ritorno dell’amatissimo Sasà Salvaggio, attore, cabarettista, conduttore e autore televisivo. Lo show man ha regalato momenti di spensieratezza alternando i suoi classici tormentoni ai nuovi esilaranti sketch.

Nella seconda serata di Azzurro Food spazio alla buona musica con il concerto gratuito della stella della musica Pop Italiana Elodie.



Tortino di alici beccafico

La ricetta di Valeria Raciti ad Azzurro Food

Ingredienti per 10 persone:

50 alici fresche di medie divensioni, aperte a portafogli, deliscate ma con le codine lasciate integre.

600 g. Mandorle pelate e tostate

500 g. Di pane raffermo grattugiato grossolanamente

150 g. Piacentino o altro pecorino locale

50 g. Parmigiano grattugiato

3 cavoli trunzo

10 filetti di acciughe sottolio

5 fichi maturi ma sodi

1 arancia bio

50 g. Zucchero di canna

2 Scalogni

600 ml di acqua

300 ml aceto di vino rosso

300 g. Zucchero

3 cipolle meglio se di Giarrata

4 bacche di anice stellato

Sale

Pepe nero macinato

Aceto di vino bianco

Olio di semi di girasole

Olio evo

20 g.c. Ca lecitina di soia

2 confezioni di crescioni di barbabietola

Puliamo la cipolla di Giarratana, ricaviamone quattro spicchi e mettiamoli a cuocere per circa 25 minuti in uno sciroppo fatto con 2 parti di acqua, 1 di zucchero di canna e 1 di aceto di vino, due fiori di anice stellato e un pizzico di sale. Alla fine dei 25 minuti di cottura trasferiamo la cipolla in forno a 180°C ad appassire con un filo d’olio extra vergine d’oliva e lasciamo sul fuoco l’agrodolce a ridurre dolcemente fino ad ottenere una consistenza sciropposa.

Separiamo dalla rapa le foglie del cavolo trunzo, priviamo le foglie del gambo e delle nervatre più coriacee e sbianchiamole per qualche secondo in acqua bollente, poi passiamole in acqua e ghiaccio e frulliamo con dell’acqua fredda (possibilmente quella di cottura raffreddata), otteniamo un succo il più possibile concentrato. filtriamo, aggiungiamo la lecitina di soia e prima di servire, mantenendo il mini pimer a filo della superficie del liquido realizziamo l’aria.

Mondiamo la rapa e affettiamola sottilmente poniamola quindi a marinare in olio, aceto e sale.

Puliamo le alici priviamole della interiora delle teste e delle lische centrali e apriamole “a portafogli” lasciando attaccata la coda, passiamole velocemente nell’aceto e asciughiamo.

Affettiamo i fichi orizzontalmente, cospargiamo le fette di poco zucchero di canna e passiamole in forno sotto al grill per circa 5 minuti.

In un padellino sciogliamo quattro filetti di alici sott’olio, aggiungiamo lo scalogno tritato e facciamo rosolare, uniamo il pane raffermo e facciamo tostare. Togliamo dal fuoco e aggiungiamo la scorza di arancia il Piacentinu ennese grattugiati. Aggiustiamo di sale e pepe nero.

Tritiamo le mandorle grossolanamente con un frullatore, ungiamo con olio i pirottini di alluminio, passiamo le alici nell’olio, impaniamo dal lato della pelle con le mandorle tritate e disponiamo a raggiera con le code verso l’alto. Mettiamo all’interno un cucchiaino di pan grattato condito, una fetta di fico, una fetta sottile di piacentinu ennese, e ripetiamo con un altro strato di tutto infine richiudiamo le code delle alici su se stesse. Passiamo un po’ di olio nelle code e teniamole chiuse insieme con un po’ di carta forno oleata e poi un pezzetto di alluminio. Inforniamo per circa 5-6 minuti a 180 C°.

Realizziamo la salsa alle mandorle tritandole fino a ridurle in farina, Aggiungiamo dell’acqua poco per volta fino ad ottenere una crema, saliamo e aggiungiamo olio di semi di girasole a filo per emulsionare. Setacciamo il composto due volte prima di servire.

Impiattiamo disponendo la salsa alle mandorle sul fondo del piatto adagiamo i petali di cipolla in agrodolce, e al centro del piatto il tortino. Ultimiamo versando a filo un pò di riduzione di aceto, le chips di cavolo marinate e i crescioni di barbabietola, ultimiamo con l’aria di foglie di cavolo.