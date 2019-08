Share 0 Share Share

San Vito Lo Capo, 22 agosto 2019 – Il 24 e 25 agosto torna a San Vito Lo Capo il McFlurry Vertical Summer Tour, la manifestazione itinerante che porta attività, musica e animazione in otto località marittime italiane a ingresso gratuito aperto a tutti.



Sulla spiaggia libera di San Vito Lo Capo (via Faro) animatori, speaker, dj e istruttori sportivi faranno divertire gli ospiti all’interno del Maxi-Village, un vero e proprio villaggio vacanze itinerante di 1.500 mq. Tra le novità di questa edizione, la postazione di Teqball, nuovo sport a quattro che unisce calcio e ping pong.

Numerose le attività in programma per ciascuna tappa: tornei sportivi, lezioni e gare di SUP, giochi, degustazioni e l’animazione a cura degli artisti di Radio DEEJAY, che a San Vito Lo Capo, dove si terrà la grande festa di chiusura dell’edizione 2019, vedrà protagonista Shorty (25 agosto dalle ore 17.30).

Nostromo, official partner dell’evento, firmerà due momenti di ciascuna giornata del Tour: l’aquagym, alle ore 11.00 e il torneo Nostromo Sparring Cup (ore 15.00). Tonno Nostromo Zero, inoltre, sarà protagonista del gioco “Abbatti i grassi”, pensato per grandi e piccini, e della “Ruota della fortuna”, che metterà in palio tantissimi gadget firmati Tonno Nostromo Zero come cuscini gonfiabili, sacche, zaini e borsoni per la palestra. Durante la tappa di San Vito Lo Capo sarà possibile gustare Tonno Nostromo Zero, l’unico tonno sul mercato completamente privo di grassi, già sgocciolato, per garantire il gusto autentico del tonno senza sprechi e con tutti i benefici nutrizionali e il sapore fresco del pesce azzurro.

“Siamo molto felici di tornare per il terzo anno consecutivo come official partner del McFlurry Vertical Summer Tour a San Vito Lo Capo – sottolinea Giulia Bizzarri, marketing manager Nostromo Spa. Un’occasione ideale per far conoscere le virtù di Tonno Nostromo Zero – perfetto alleato di chi vuole vivere l’estate all’insegna di leggerezza, benessere e gusto – in una delle spiagge più belle d’Italia.”

Partito lo scorso 20 luglio da Lignano Sabbiadoro (UD), il tour arriva a San Vito Lo Capo per la grande festa conclusiva dopo le tappe di Viareggio (LU), Cattolica (RN), Porto San Giorgio (FM), Palmi (RC), Castellaneta Marina (TA) e Cefalù.

Programma della giornata

Vertical Village, 24 e 25 agosto @Spiaggia libera via Faro, San Vito Lo Capo (TP)

Domenica 25 agosto, ore 17.30 Special Guest Shorty by Radio DEEJAY

10:00 Apertura villaggio, inizio giochi, animazione e test drive Fiat 500X S-Design

10:30 Lezioni di SUP con istruttori qualificati

11:00 Aquagym Nostromo

11:30 Attività palco con animazione e gadget

12:15 Balli di gruppo

12:45 Gioco aperitivo e sigla del Vertical Village

14:00 Apertura McFlurry truck con degustazioni omaggio di gelato Mini McFlurry per tutti

15:00 Inizio tornei sportivi: McFlurry Volley Cup, Ricola Football Cup, Nostromo Sparring Cup, CFVB Teqball Cup

16:30 Infasil SUP Race

17:00 Fiat X Race

17:30 Animazione palco, dj set e animazione by Radio DEEJAY

18:30 Premiazioni finali

19:00 Sigla Vertical Village e chiusura McFlurry truck

19:30 Chiusura Villaggio