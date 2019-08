Castellammare del Golfo: VII edizione del Cici Film Festival

Share 0 Share Share

Un cortometraggio dalla durata massima di 15 minuti da realizzare in cinque giorni di tempo: Castellammare del Golfo torna ad essere un set cinematografico a cielo aperto con la settima edizione del Cici Film Festival, concorso internazionale di cortome-traggi estemporanei in programma dal 7 al 14 settembre 2019.

Tante le novità in questa nuova edizione e la più importante riguarda i criteri di sele-zione dei filmmaker: tramite una open call sono state individuate 8 storie originali e inedite di giovani cineasti internazionali.

8 registi selezionati verranno in Sicilia portando con loro 2 collaboratori -formando così 8 piccole troupe da 3 membri ciascuna- e realizzeranno un cortometraggio con gli abitanti e i turisti del territorio che prenderanno parte ai lavori come attori, comparse e maestranze.

Gli 8 filmmaker realizzeranno il loro cortometraggio inedito nell’antico borgo di Castellammare del Golfo e nei dintorni.



Anche quest’anno, dunque, il Cici Film Festival, prodotto dall’associazione Cici e fi-nanziato dal Comune di Castellammare del Golfo, trasforma Castellammare del Golfo nella capitale mondiale del cinema indipendente: il riconosciuto ed apprezzato festival genera esperienze professionali e culturali che si intrecciano con il tessuto sociale della città

Registi in gara: Angelo Vasta (Italia, Milano), Joaquin Olaya Mesa (colombia), Josh Brown (inghilterra), Lydia Giannakopoilou Tsami (Grecia), Polydoros Kalaitzis (Grecia), S.J. Van Breda (Sud Africa), Scott Driver (inghilterra), Stephan Bookas (Germania).

Giuria: Aurelio Grimaldi, Danielle Haley, Laura Romano, Michele Cinque, Paolo Bravi.

Presentatrice : Liliana Fiorelli

Appuntamenti principali:

Sabato 31 agosto, Villa Margherita, dalle ore 16 alle ore 19:

casting per la selezione di attori e comparse dai 6 ai 12 anni.

Sabato 7 settembre, Villa Margherita ore 21:30:

inaugurazione del festival con casting aperto a tutti. I filmmaker si presenteranno e rac-conteranno le loro storie entrando in contatto con gli aspiranti protagonisti dei loro film. A seguire concerto dei Babel Tower Band

Domenica 8 settembre, Teatro Apollo, ore 21:

Premiere del film “È tutto un gioco” di Ignacio Oyuela. Il Film nasce dalla realizzazione di un cortometraggio prodotto durate la VI edizione del Cici Film Festival. Dopo la parte-cipazione al Festival il regista decide di rimanere a Castellammare del Golfo per conti-nuare le riprese e realizzare il suo film.

Venerdì 13 settembre, Villa Margherita ore 21:

Proiezione del documentario Iuventa, di Michele Cinque; a seguire dibattito moderato dallo scrittore Enzo Di Pasquale.

Sabato 14 settembre, Arena delle Rose ore 21:

proiezione di tutti i cortometraggi in gara e premiazione dei cortometraggi vincito-ri. “Miglior film” votato dalla giuria, “miglior film” votato dal pubblico, “miglior regista” votato dalla giuria, “migliore sceneggiatura” votata dalla giuria. Altri premi speciali po-tranno essere assegnati a discrezione della giuria.