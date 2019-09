A Trapani ritornano: Le Vie dei Tesori, aprono le porte di 25 siti

Share 0 Share Share

L’anno scorso è stato il luogo più gettonato e quest’anno non poteva mancare l’appuntamento: la torre della Colombaia e l’ex carcere che nasconde all’interno, prenotano di nuovo il podio del vincitore, ma la gara sarà molto più dura. Perché Trapani ci ha preso gusto: e dopo i numeri strabilianti dello scorso anno – un debutto da oltre quindicimila visitatori, che le ha fatto superare tutte le altre città siciliane extra Palermo – per questa sua seconda partecipazione a Le Vie dei Tesori ha veramente messo insieme un programma di tesori. Venticinque per l’esattezza, a cui si sommano sette passeggiate d’autore e un inedito festival KIDS per i più piccoli.



Ritornano dunque Le Vie dei Tesori: dal 13 al 29 settembre, per tre weekend riecco il festival che da tredici anni apre e racconta decine e decine di siti inediti. Prima a Palermo, dove ad ogni edizione la città si è trasformata in un unico museo diffuso; poi due anni fa è stata la volta di Messina, Caltanissetta, Siracusa, Agrigento che hanno risposto in maniera straordinaria; poi ancora, l’anno scorso, le città siciliane che hanno aperto le porte sono state dieci più una mini edizione nazionale a Milano, Mantova e la Valtellina. Quest’anno Le Vie dei Tesori si allarga a quindici centri di tutta la Sicilia, in un percorso che mette insieme capoluoghi, città d’arte ma anche piccoli borghi che aspettano soltanto di essere scoperti. Di fatto l’intero festival durerà quasi due mesi: si parte venerdì 13 settembre con le prime dieci città, per tre weekend, fino a domenica 29 settembre. Porte aperte, da ovest a est, a Trapani, naturalmente, poi a Marsala – nelle due città saranno validi gli stessi coupon, di fatto una doppia possibilità di scoperta -, a Sambuca di Sicilia, Sciacca, Naro, Caltanissetta, Acireale, Siracusa, Noto e Messina. E nei soli due weekend centrali di settembre, ci sarà anche una sortita a Mantova. Nel primo fine settimana di ottobre (dal 4) partirà – per cinque weekend, fino a domenica 3 novembre – la grande kermesse di Palermo, dove saranno proposti 170 tra luoghi da visitare ed esperienze inedite, cento passeggiate guidate, visite con degustazione, visite teatralizzate, concerti in luoghi d’arte, e il consueto Festival Kids per i più piccoli. In contemporanea, il festival aprirà 50 luoghi a Catania e, per tre weekend, anche i siti barocchi di Ragusa, Modica e Scicli.

“E’ bellissimo rivedere qui Le Vie dei Tesori: vuol dire che ci credete voi e ci crediamo noi – sorride l’assessore comunale alla Cultura di Trapani, Rosalia D’Alì -; il Comune si impegna ad aprire e riconsegnare alla città i suoi luoghi pubblici. Quindi Le Vie dei Tesori sposano benissimo il nostro lavoro”. Secondo padre Gaspare Gruppuso, rettore della Cattedrale, “l’amore per il bello, è un modo per volersi bene”. Trapani è l’unica delle città siciliane, tranne Palermo, ad aver organizzato sia le passeggiate che un programma dedicato ai bambini. “Trapani l’anno scorso è andata ben oltre le aspettative – interviene il vicepresidente de Le Vie dei Tesori, Marcello Barbaro –. Ormai non è più ù una sfida ma una certezza. E’ l’unica città a presentare un programma completo, attento ai diversi utenti, l’unica oltre a Palermo, ornai rodata da dodici anni”.

Ed eccoci a TRAPANI. Qui il festival si srotola con l’aiuto del Comune e della Diocesi e l’organizzazione logistica dell’associazione Agorà, formata da giovani trapanesi che per il secondo anno vogliono scommettere sulla loro città. “Quest’anno siamo passati da 17 luoghi a 25, e abbiamo cercato di proporre percorsi nuovi e siti inediti – spiega Dario Gentile, presidente di Agorà -; penso a Palazzo Milo Pappalardo, che sarà una sorpresa fantastica anche per i trapanesi, come anche la bottega di Platimiro Fiorenza, l’ultimo corallaro. E sono già arrivate le prime prenotazioni per la Torre della Colombaia”.

E infatti l’isoletta con il Castello della Colombaia sarà l’unico sito su prenotazione e si raggiungerà in barca, ma ci si potrà arrampicare sul campanile ottagonale di San Domenico salendo la sua particolarissima scala elicoidale, oppure passeggiando sotto i portici dei due chiostri; scoprire i balconcini teatrali e i ricami di stucco della delicatissima Immacolatella. La chiesa di Santa Maria del Gesù, invece, è appena riaperta dopo il restauro e offre un doppio tesoro: perché una commovente Madonna invetriata di Andrea della Robbia si affaccia da un baldacchino in marmo del Gagini. Trapani è veramente una scoperta, giocata soprattutto tra conventi e chiese nascoste, ma non si devono dimenticare le sue biblioteche preziose – la Fardelliana ha un patrimonio di 170 mila volumi e conserva le incisioni del Piranesi – prima di raggiungere l’antica Vicaria, oggi museo d’arte moderna e contemporanea la Salerniana; passare sotto gli archi barocchi di palazzo Riccio di San Gioacchino, fermarsi a palazzo D’Alì dove fu girato un episodio della “Piovra”, giungere tra gli arredi di palazzo Milo Pappalardo con la sua sala soppalcata dedicata alla musica; e chiudere con le due tonnare, la Bonagia con la cappelletta dove il rais pregava prima della mattanza, e la tonnara San Giuliano, dimenticata dai fascisti e oggi un tesoro da recuperare. Un passo indietro per ritrovare le chiese: conchiglie e frutti sorgono tra gli stucchi scenografici della Cappella della Mortificazione, marmi mischi e stucchi alla Badia Nuova. Le leggende dei crocifissi: si narra che quello di Santa Maria dell’Itria rivestito in guscio di tartaruga sia rimasto al suo posto proprio per volere del Cristo in croce; e al crocifisso di San Domenico sono stati attribuiti diversi miracoli. San Pietro, invece, fa storia a sé: è l’unica chiesa a cinque navate e custodisce l’organo più complesso d’Europa, costruito nella prima metà dell’ ‘800.

IL FESTIVAL KIDS. Nell’edizione di Palermo il festival KIDS con luoghi e laboratori dedicati ai più piccoli, è sempre stata una scommessa riuscita. A Trapani il tentativo sarà proprio questo: guidare i più piccoli alla scoperta dei luoghi, tramite visite teatralizzate, storie e laboratori. Cinque appuntamenti: gli Amici del Museo Pepoli condurranno visite teatralizzate a Palazzo D’Alì sabato e domenica, alle 11 e alle 16,30, la nobile donna Clotilde guiderà alla scoperta di Palazzo D’Alì; e a Palazzo Milo, oggi sede della Soprintendenza, aperto per i piccini da lunedì 23 a venerdì 27. Lab2 si dedicherà invece ai più piccoli con visite e laboratori al Collegio dei Gesuiti (dove si scoprirà l’arte dei marmorari), sempre dal 23 al 27 settembre, e alla ex Vicaria, sabato e domenica alle 11 e alle 16. Infine il Laboratorio Nobilis Officinae farà conoscere quel gioiello che è il presepe meccanico di San Nicola con un particolare marchingegno proprio degli organi a canne. Tutti gli appuntamenti del Festival KIDS prevedono un contributo e la prenotazione su www.leviedeitesori.it.

PASSEGGIATE. Un altro must de Le Vie dei Tesori: saranno organizzate sette passeggiate d’autore alla scoperta di Trapani. Le prime due (domenica 15 e 29 settembre), sulle “Leggende legate alla città” saranno guidate da Luigi Biondo, a lungo direttore del Polo regionale per i siti culturali, e oggi direttore del Museo Riso; quindi, su un bus ATM scoperto si potrà andare alla scoperta delle Saline di Nubia, tra fenicotteri rosa, falchi e avocette (domenica 22 settembre due possibilità, sia alle 10 che alle 12, a cura di Valeria Grizzaffi) oppure del giardino ottocentesco di Villa Margherita, protagonista di una visita “botanica” con Rotary e Piero Sansone (tre appuntamenti, sabato 14, 21 e 28 settembre). Prenotazioni: www.leviedeitesori.it.

IN PULLMAN ALLA SCOPERTA DEI TESORI. E’ una delle principali novità di quest’anno: scoprire veramente la Sicilia, un unico museo diffuso; ma comodamente, in pullman, con gite giornaliere da PALERMO. Insomma, si potrà percorrere da un capo all’altro l’Isola, tra grandi città e piccoli borghi, per ammirare tesori celebri e luoghi ancora tutti da scoprire. Il progetto nasce con Labisi Eventi Vettore ufficiale: si partirà da Palermo (piazzale Giotto) al mattino, per tornare la sera con gli occhi colmi di bellezza.

Il biglietto (15 euro) coprirà solo il tragitto, senza guida e senza i coupon d’ingresso ai luoghi da acquistare su www.leviedeitesori.it o sul posto. Da Palermo a Trapani sono previsti due pullman, uno il 15 settembre e uno il 29 settembre, si parte alle 9 e si rientra alle 19; negli stessi giorni, analoghi pullman anche per Marsala.

Le Vie dei Tesori nascono da un lavoro srotolato sull’intero territorio, a cui contribuiscono i Comuni, le Diocesi, gli enti, le Soprintendenze; quest’anno, su input dell’assessore Sebastiano Tusa al quale la manifestazione è dedicata, e per volontà del presidente della Regione Nello Musumeci e del dirigente generale dell’assessorato ai Beni culturali, Sergio Alessandro, la Regione Siciliana ha firmato con il festival un innovativo accordo di valorizzazione con cui – pur non attribuendole risorse finanziarie – ne riconosce la valenza strategica per la promozione della Sicilia mettendo a disposizione i luoghi e rendendo più agili i processi decisionali. Da Roma, poi, sono arrivati, ormai per il quarto anno, la medaglia di rappresentanza del presidente della Repubblica e i patrocini del Senato, della Camera, del ministero dei Beni culturali.

Insomma, la ricchezza della Sicilia sarà a portata di mano, anzi di coupon molto smart. I tagliandi dotati di Qr-code si acquistano on line sul sito del Festival e vengono smarcati – proprio come se fossero delle carte d’imbarco – all’ingresso dei luoghi fino a esaurimento del proprio valore. Le città diventano così musei diffusi e connessi, visitabili trasversalmente, senza che il cittadino o il visitatore si chieda a chi quel bene appartenga. Sul posto, il racconto dei luoghi, alla ricerca di aneddoti, curiosità, collegamenti, su una corretta base storica: perché la scoperta de Le Vie dei Tesori – creato dodici edizioni addietro da un gruppo di giornalisti convinti che un bene culturale abbia tanto da raccontare, basta saperlo ascoltare – sta proprio nello storytelling che il pubblico dimostra di apprezzare tantissimo, visto che il festival, che l’anno scorso ha raccolto 370 mila visitatori, è ormai diventato la più importante manifestazione italiana di scoperta dei beni culturali. Tutto ruota anche attorno al portale www.leviedeitesori.it, colmo di curiosità, articoli, immagini e informazioni.

COME PARTECIPARE a LE VIE DEI TESORI

Basta acquisire il coupon per l’ingresso con visita guidata sul sito www.leviedeitesori.it e presentarsi sul luogo. Un coupon da 12 euro è valido per 10 visite, da 6 euro per 4 visite e da 2.50 euro è valido per un singolo ingresso. Un coupon da 3.50 euro è valido per un ingresso ai luoghi su prenotazione (su www.leviedeitesori.it o con ingresso sul luogo, se i posti non sono tutti prenotati). Un coupon da 5 euro è valido per una passeggiata (anche in questo caso, su prenotazione). A tutti coloro che acquisiranno i coupon sul sito verrà inviata per mail una pagina dotata di un codice QR da stampare (o salvare sullo smartphone) e mostrare all’ingresso dei luoghi. I coupon da 10 e da 4 visite sono disponibili pure negli hub presso Escursioni Egadi (via Garibaldi 120 e via Torrearsa 93) e Elite Island (via Ammiraglio Staiti, 97).). I coupon non sono personali e possono essere utilizzati da più persone fino a esaurimento del loro valore. Per chi è sprovvisto del coupon “multiplo” saranno disponibili nei luoghi solo i ticket da 2.50 euro. I coupon sono validi anche per partecipare al Festival a Marsala. Le scuole o i gruppi organizzati possono scrivere all’indirizzo mail prenotazioni@leviedeitesori.it.

1. BIBLIOTECA FARDELLIANA

I manoscritti del ministro

e i versetti del Corano

Tra stemmi araldici di nobili famiglie trapanesi, una scalinata conduce alla sala lettura nella duecentesca chiesa di S. Giacomo Maggiore, ex sede della Compagnia dei Bianchi, intitolata a Giovanbattista Fardella, ministro della guerra del Regno delle Due Sicilie. Tra i 170 mila volumi, manoscritti, incunaboli medievali e cinquecentine e le stampe incise dal veneto Giovanni Battista Piranesi. Il busto del benefattore è fra due colonne arabe, con incisi versetti del Corano.

Largo San Giacomo,18

Visite: sabato dalle 16 alle 19,30 e domenica dalle 10 alle 12.30

Durata: 30 minuti

Accessibile ai disabili

2. CAMPANILE E CHIOSTRI DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO

La vista mozzafiato dalla torre campanaria

Il complesso monumentale, dopo un lungo restauro, offre ora la visita dei due bellissimi chiostri e della torre campanaria: porticato su tutti e quattro i lati il primo, solo su due lati il secondo, ricreano entrambi lontane atmosfere claustrali. Nel XV secolo fu realizzata la torre campanaria a base ottagonale, rinforzata agli angoli, con una singolare scala elicoidale in pietra arenaria. Spettacolare la veduta sulla città dall’alto della torre.

Piazza San Domenico

Visite: venerdì, sabato e domenica 10 – 17,40

Durata: 20 minuti

Non accessibile ai disabili

3. CAPPELLA DELLA MORTIFICAZIONE

Putti e conchiglie

nel luogo della penitenza

È il luogo della penitenza, colmo di riferimenti e simboli che alludono alla mortificazione e alla morte. La cappella è dedicata al Santissimo Crocifisso e apparteneva ai membri della Confraternita della Mortificazione, che erano soliti sottoporsi a esercizi penitenti sul corpo. È stata realizzata tra il 1715 e il 1730, su progetto del trapanese Giovanni Biagio Amico. Le pareti sono rivestite da decorazioni con lesene, festoni, fiori, frutti e conchiglie.

Via Orfani, 3

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 12.40 e dalle 16 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Non accessibile ai disabili

4. CATTEDRALE DI SAN LORENZO

Barocco, neoclassico e il Cristo Morto

L’antico quartiere “Palazzo” in epoca aragonese fu suddiviso in due rioni, San Francesco e San Lorenzo. Qui, nel 1434, il re Alfonso il Magnanimo elevò a parrocchia la chiesa che poi venne più volte rimaneggiata, soprattutto all’inizio del Seicento. Nel 1844, San Lorenzo fu “promossa” a cattedrale e sede vescovile. All’interno, tra affreschi e stucchi neoclassici, spicca il Cristo Morto in pietra incarnata, realizzato in un tipo di alabastro molto realistico.

Corso Vittorio Emanuele

Visite: venerdi 13 e 20 dalle 10 alle 17.30; venerdì 27 dalle 10 alle 13.30; sabato 14 e 21 dalle 10 alle 13.30 e sabato 27 dalle 10 alle 17.30; sabato 28 dalle 10 alle 17.30

Durata: 30 minuti

Accessibile ai disabili

5. CHIESA DEL COLLEGIO DEI GESUITI

Marmi mischi e candidi stucchi

Qui trionfa il Barocco

La costruzione della chiesa barocca fu iniziata dalla Compagnia di Gesù nel 1616, grazie al contributo dei fedeli. L’edificio fu consacrato nel 1638, ma nel 1767, anno dell’espulsione dei Gesuiti, non era stato ancora finito. Il progetto originario è attribuito all’architetto Natale Masuccio, autore di Casa Professa a Palermo, il prospetto si deve a Francesco Bonamici. Su indicazioni dello Stato nel 1866, divenne sede del Regio Liceo e poi, del Tribunale.

Corso Vittorio Emanuele, 12

Visite: venerdì 13 dalle 10 alle 17.40, venerdì 20 e 27 dalle 10 alle 13.40; sabato 14 e 21 dalle 10 alle 13.40; domeniche dalle 10 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Accessibile ai disabili

6. CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE (O DELL’IMMACOLATELLA)

Balconcini e capitelli, la chiesa sembra un teatro

Un gioiellino barocco, quasi nascosto, che sostituì l’originaria chiesa dell’Immacolata. All’esterno è ornata da pilastri, capitelli, statue, intrecci di fiori e foglie, tutto in candido stucco. Colpisce l’impianto scenografico dell’abside: un ampio arco centrale che poggia su due grossi pilastri e regge i balconcini laterali, come palchetti di un teatro. Le statue in pietra stuccata sono di Pietro Orlando.

Via S. Francesco d’Assisi, 62

Visite: venerdì dalle 10 alle 17.40, sabato e domenica dalle 14 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Non accessibile ai disabili

7. CHIESA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

Cupola e cupolini. Le Virtù francescane

Dalle mura di Tramontana si nota questa bellissima cupola della chiesa di San Francesco d’Assisi, che si eleva tra le vecchie case del centro storico. La cupola è affiancata da due cupolini, uno per le campane dell’orologio e l’altro per le campane della chiesa. Fu edificata nel XVI secolo, su una chiesa preesistente. Al suo interno, undici statue di Cristoforo Milanti, che rappresentano le “Virtù morali” francescane.

Via Giacomo Barlotta 4

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16.10 (venerdì 20 dalle 10 alle 13.10)

Durata: 20 minuti

Accessibilità: SI

8. CHIESA DI SANTA MARIA DEL GESÙ

La meravigliosa Madonna di Andrea della Robbia

La chiesa di Santa Maria del Gesù fu eretta, con il convento dei padri Francescani Osservanti, nella prima metà del XVI secolo. La facciata in conci di tufo, di forme miste gotico-rinascimentali, ha un bel portale ogivale sovrastato da conchiglia. Chiesa a tre navate, nasconde i suoi tesori: nella cappella della Madonna degli Angeli, una meravigliosa Madonna di Andrea della Robbia, in terracotta invetriata, posta sotto un baldacchino in marmo nel 1521 di Antonello Gagini.

Via Santa Elisabetta, 9

Visite: venerdì dalle 10 alle 16.10, sabato dalle 10 alle 12.40, domenica dalle 10 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Accessibilità: NO

9. CHIESA DI SAN DOMENICO E CAPPELLA DEI CROCIATI

Il Crocifisso dei prodigi e la cappella affrescata

Si trova nella parte più alta del centro storico e fu edificata dai Domenicani, sui resti della chiesa di Santa Maria. La facciata conserva il rosone del ‘300. All’interno, l’affresco bizantineggiante della Madonna del Latte e la cappella del Crocifisso, che custodisce un raro esempio di Crocifisso doloroso gotico al quale sono attribuiti miracoli. Dall’abside si accede alla Cappella dei Crociati, orientata verso Gerusalemme, con affreschi dei secoli XIV e XV.

Piazza San Domenico

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Non accessibile ai disabili

10. CHIESA DI SAN PIETRO

Cinque navate e l’organo dei record

Si racconta che sia stata la prima chiesa cristiana edificata a Trapani, su un tempio pagano. Più volte ricostruita nell’arco dei secoli, San Pietro nel 1700 fu restaurata su disegno di Giovanni Biagio Amico. Unica chiesa trapanese a cinque navate, conserva l’organo più complesso d’Europa, realizzato tra il 1836 e il 1847 da Francesco La Grassa: capolavoro di ingegneria meccanica, possiede sette tastiere che possono essere suonate contemporaneamente.

Largo San Pietro

Visite: venerdì dalle 10 alle 16, sabato dalle 10 alle 12.40

Durata: 20 minuti

Non accessibile ai disabili

11. CHIESA DI SANTA MARIA DEL SOCCORSO (O BADIA NUOVA)

Dalle forme bizantine

allo sfavillio del barocco

Detta anche “Badia Nuova”, fu costruita nel 536 dal generale Belisario come chiesa di rito greco dedicata a santa Sofia. Nel 1461 venne riedificata con annesso un monastero, diretto per molto tempo dalle suore domenicane che gestivano l’apprendistato delle giovani. Alla semplicità dell’esterno, con portale classicheggiante, si contrappone il tripudio della decorazione interna, con le tele di Pietro Novelli e di Guglielmo Borremans.

Via Badia Nuova, 7

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.40,

(venerdì 13, 27 e sabato 14 ore 10-13)

Durata: 20 minuti

Non accessibile ai disabili

12. CHIESA DI SANTA MARIA DELL’ITRIA (O SANTA RITA)

L’enorme reliquario

e il Cristo dei miracoli

Un reliquario en plein air declinato su pareti, porte, statue che racchiudono scheletri, secondo lo stile barocco. S. Maria dell’Itria, o S. Rita, com’è più conosciuta, fu edificata sui resti di una chiesa bizantina dedicata a Santa Maria dell’Odigitria, ceduta agli Agostiniani nel 1621. Fra le sculture, il Crocifisso secentesco di Pietro Orlando. Non si può spostare: si narra che, a un tentativo, Gesù avrebbe aperto gli occhi, per manifestare il suo dissenso.

Via Garibaldi

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Non accessibile ai disabili

13. CHIESA E CRIPTA DI SAN NICOLA

La mancata cattedrale

dedicata al santo di Bari

L’aspetto attuale di questa proto-basilica risale al 1749, quando Giovanni Biagio Amico fu incaricato dell’ampliamento. Nel 1844 la chiesa fu in corsa, con San Pietro e a San Lorenzo, per il rango di Cattedrale che però non ottenne. Tra le opere, spicca un trittico marmoreo di “Cristo tra i santi Nicolò e Pietro”, attribuito ad Antonello Gagini. La cripta, sotto l’altare maggiore, è un mondo a parte: perfettamente conservata, mostra l’antico metodo di inumazione dei religiosi.

Via Barone Sieri Pepoli, 18

Visita: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Non accessibile ai disabili

14. MUSEO DEL MARE

E CHIOSTRO DELL’EX CONVENTO DI S.FRANCESCO D’ASSISI

Le attrezzature marinare

e i modellini delle navi

Un piccolo ma interessante Museo del Mare è allestito nell’Istituto Tecnico Nautico “Marino Torre” e custodisce una parte della storia della navigazione trapanese. Inaugurato nel maggio 2012, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Istituto (1862–2012), raccoglie attrezzature marinare, oltre a vari modelli di navi, fotografie dei comandanti e degli alunni che hanno frequentato la scuola e strumenti nautici che sono stati recuperati.

Via Giuseppe Barlotta 2

Visite: sabato 14, 21 e 28 settembre dalle 14 alle 17.40, domenica 15, 22 e 29 dalle 10 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Accessibilità: si

15. PALAZZO D’ALÌ

Il palazzo pieno di finestre

dove fu girata “La Piovra”

Palazzo D’Alì – sede del Comune dal 1948 – fu edificato tra il 1876 e il 1904 dal casato del senatore Giuseppe D’Alì, su disegno dell’architetto Biagio Cassisa. La facciata è in bugnato liscio, sopra il grande portone al primo piano si apre una bella balconata. Vi sono innumerevoli finestre incorniciate da archi; all’interno, si nota subito la scalinata in marmo locale, che si trasformò in set quando a Trapani venne girato uno degli episodi de “La Piovra” con Michele Placido.

Piazza Municipio 1

Visite: sabato e domenica dalle 10 alle 17.30

Durata: 30 minuti

Accessibilità: si

16. PALAZZO DELL’EX VICARIA

SEDE DE “LA SALERNIANA” museo d’arte moderna e contemporanea

Da carcere a museo

Ecco l’antica Vicaria

A dare il benvenuto ai visitatori sono due grandi Telamoni sulla facciata esterna. Questo è uno dei più severi palazzi di Trapani, detto della Vicaria, perché qui aveva sede l’antico Tribunale. Nel 2015 è stato trasformato in Museo d’arte moderna e contemporanea, gestito dall’associazione La Salerniana. Opere di Carla Accardi, Pietro Consagra, Pino Pinelli. Nelle numerose sale coesistono diversi linguaggi artistici, tendenze e stili.

Via S. Francesco d’Assisi, 54

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30

Durata: 30 minuti

Non accessibile ai disabili

17. PALAZZO MILO – PAPPALARDO

Il portale scolpito in legno

e la sala della musica

Edificato alla fine del XVII secolo, Palazzo Milo Baroni della Salina apparteneva originariamente alla famiglia Saura. Venne poi acquistato dalla baronessa Milo e solo in tempi più recenti è passato alla Soprintendenza di Trapani. Il loggiato, su due ordini, ha tetti affrescati con volte a crociera. Di particolare interesse è il salone di rappresentanza, abbellito da decorazioni di epoca umbertina, con una zona soppalcata dedicata alla musica.

Via Garibaldi 70

Visite: venerdì 14 -17,30, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30

Durata: 30 minuti

Accessibilità: si

18. PALAZZO RICCIO DI SAN GIOACCHINO

Lo stile catalano

e il rinnovamento barocco

Palazzo Riccio apparteneva ai baroni di San Gioacchino e Arcodaci. La nobile famiglia nel XVI secolo rinnovò l’edificio con marcato gusto catalano. L’austero aspetto attuale, tardo-barocco, fu impresso al palazzo nella seconda metà del Settecento dall’architetto Andrea Giganti, al quale viene attribuita, in particolare, la serie di aperture del piano nobile. Ospita classi del Liceo scientifico “Vincenzo Fardella”.

Indirizzo: via Tureta – corso Vittorio Emanuele

Venerdì e sabato 14-17.30, domenica 10-17.30

Durata: 30 minuti

Accessibile ai disabili

19. REGIO PRESEPE MONUMENTALE MECCANICO DI TRAPANI

Una Natività semovente

che sfrutta un’antica tecnica

Nella basilica di San Nicola c’è un presepe segreto: una natività meccanica, unica nel suo genere, con figurine semoventi: è il Regio Presepe monumentale meccanico, visitabile tutto l’anno, realizzato dal laboratorio Nobiles Officinae di Jaemy Callari e Roberta Fontana, esperti in forme antiche d’arte. È particolarmente interessante il metodo: i meccanismi del presepe sfruttano ancora oggi il sistema interno degli organi a canne che si usava nei secoli scorsi.

Via Barone Sieri Pepoli 18

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Accessibilità: NO

20. ROSSO CORALLO DI PLATIMIRO FIORENZA

L’ultimo corallaio

apre la sua bottega

Platimiro Fiorenza deve la sua arte agli angeli. O ai diavoli, visto che plasma l’oro rosso del mare. È uno degli ultimi corallai esistenti, ma non è mai stato geloso della sua arte, anzi. È suo il progetto “RossoCorallo”, nato nel 2012 da un’idea di Rosadea Fiorenza: di realizzare opere sui luoghi del territorio trapanese per approfondire la loro identità. Il corallaio è iscritto nel Registro delle Eredità immateriali della Sicilia, tra i Tesori umani viventi tutelati dall’Unesco.

Via Osorio, 36

Visite: venerdì e sabato dalle 10 alle 17.40

Durata: 20 minuti

Accessibilità: NO

21. SEDE ORDINE DEGLI ARCHITETTI

Tra neoclassicismo

e l’originale Liberty trapanese

Il Palazzo risale ai primi interventi del piano di ampliamento della città, varato nel 1869 dagli ingegneri Giuseppe Adragna Vairo e Giovan Battista Talotti. Lo stile è eclettico, come quello di molti edifici dell’impianto a scacchiera del Piano Talotti che, in epoca post-unitaria, separò la nuova città dall’antica Drepanon sul Monte Erice. Gli interni del piano nobile presentano alcune decorazioni del Liberty trapanese e arredi originali del primo ‘900.

Via G.Fardella, 16

Visite: domenica dalle 10 alle 17.30

Durata: 30 minuti

Parzialmente accessibile ai disabili

22. TONNARA BONAGIA

La chiesa dove il rais pregava

prima di ogni mattanza

Nel 1200 i sovrani normanni elencavano la Tonnara di Bonagia tra i beni della Corona e concedevano ai privati la possibilità di pescare il tonno soltanto dietro investitura regia. La Tonnara è uno degli ultimi esempi storici conservati: si può visitare il grande baglio, la corte, i magazzini, le stalle, le cucine, il forno e persino un mulino. E la chiesetta del SS. Crocifisso dove il rais pregava con i suoi marinai prima della mattanza.

Via Largo Nino Castiglione

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30

Durata: 30 minuti

Accessibilità: No

23. TONNARA DI SAN GIULIANO A PUNTA TIPA

L’antico baglio dimenticato

dove nascono le tartarughe

La Tonnara di S. Giuliano è la più antica della Sicilia occidentale, a Punta Tipa, litorale nord di Trapani. Attiva dal XVI secolo fino al 1961 nella pesca, lavorazione e conservazione del tonno, venne costruita attorno alla chiesetta dedicata al martire. Durante la guerra, fu utilizzata dai fascisti. Oggi è un tesoro dimenticato, ma è il cuore di un’area protetta dal delicato ecosistema. Tra calcarenite e dune, depongono le uova le tartarughe Caretta-Caretta.

Lungomare Dante Alighieri

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30

Durata: 30 minuti

Accessibilità: NO

24. TORRE DELLA COLOMBAIA

In barca sull’isoletta

per scoprire l’antico carcere

È uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi della città, circondato dal mare, all’estremità orientale del porto: i documenti storici più antichi ne fanno risalire la costruzione alla Prima Guerra punica. Sotto l’imperatore Carlo V, divenne fortificazione per difendere il centro abitato dalle incursioni dei pirati. I Borbone la utilizzarono come prigione e tale rimase fino al 1965.

Su prenotazione

Via dei Gladioli (lato mercato ittico)

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 16.40

Durata: 40 minuti

Non accessibile ai disabili

25. TORRE DI LIGNY

Il presidio contro i pirati

diventato Museo civico

Costruita nel 1671, serviva a difendere l’Isola contro i pirati turchi. Gli Spagnoli crearono una serie di fortificazioni, restaurando presidi già esistenti e costruendone di nuovi. Una delle città più a rischio era proprio Trapani, e quindi fu innalzata questa torre, intitolata al viceré di Sicilia. Eretta sulla punta più occidentale del prospetto della città antica, oggi la torre di Ligny ospita il Museo civico.

Via Torre di Ligny, 37

Visite: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 17.30

Durata: 30 minuti

Parzialmente accessibile ai disabili

KIDS

4 I SEGRETI DEL CONVENTO E L’ARTE DEI MARMORARI

Visite differenziate per scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

PASSEGGIATE

1. Misteri e leggende per le vie di Trapani

Trapani è legata a una mitologia che inizia con la sua nascita: si dice che Cerere, dea del grano, perse una falce mentre cercava la figlia Proserpina, rapita da Plutone. La passeggiata guidata da Luigi Biondo, a lungo direttore del Polo regionale per i siti culturali, parte dalle origini per poi proseguire nel medioevo e nel barocco fino ai giorni nostri. Il tour inizia da Torre di Ligny.

A cura di Luigi Biondo

Domenica 15 settembre e domenica 29 settembre alle 10

Luogo di raduno: Torre di Ligny

Durata: 2 ore

2. In gita in bus verso l’incanto delle Saline

È il regno della Calendula maritima, della fascinosa Salicornia, popolato da fenicotteri rosa, spatole, aironi bianchi, garzette, falchi di palude, avocette, Cavalieri d’Italia, fraticelli, calandrelle. Insomma un mondo a parte, quello delle Saline. La passeggiata – su autobus ATM scoperto – alla riserva orientata delle saline di Nubia toccherà un ambiente pressoché intatto, tutto da scoprire.

A cura di: Valeria Grizzaffi

Domenica 22 settembre alle 10 e alle 12 – con bus Atm

Luogo di raduno: Bastione dell’Impossibile (via Ammiraglio Strati)

Durata: 1 ora

3. Natura e storia a Villa Margherita

Una passeggiata tra il cinguettio degli uccelli e il silenzio del laghetto. Villa Margherita nacque intorno al 1860 ma il giardino fu aggiunto solo nel 1878, e inaugurata nel 1889, con la dedica alla Regina. Estesa su oltre due ettari, accoglie voliere e un laghetto con cigni, oche e anatre. All’interno, anche 5 colonne doriche che facevano del Teatro Garibaldi, distrutto durante la guerra.

A cura dell’Associazione Rotary con Piero Sansone