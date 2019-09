A Catania la “prima” di Salmo in Sicilia, poi a Palermo

Share 0 Share Share

Tutto pronto per le due date di Salmo in Sicilia. Il “Playlist Summer Tour” sarà a Villa Bellini di Catania il 6 settembre e al Velodromo di Palermo l’8 settembre. La tournée, prodotta da Vivo Concerti ed organizzata in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, si è aperta a dicembre con tre epici sold out nei palazzetti di Vigevano, Roma e Milano, dove, davanti a migliaia di persone, ha presentato il suo nuovo album “Playlist” accompagnato anche in quelle occasioni da molti special guest fra cui Coez e Gemitaiz.

“I concerti che porto quest’estate nei festival italiani – ha commentato Salmo – non sono uguali ai live del tour che ho fatto a marzo nei palasport. Si tratta di uno show meno ripensato e impostato per essere eseguito nell’ambito dei festival. Ma è comunque coinvolgente: al pubblico presento i pezzi del mio nuovo album senza tralasciare i brani del passato. Playlist non è un disco studiato a tavolino per arrivare al numero uno. L’ho realizzato in modo molto spontaneo e forse è proprio per questo che ha funzionato. Se lo avessi pensato un po’ troppo, probabilmente sarebbe venuta fuori una schifezza. Nel disco ci sono molte collaborazioni: Fabri Fibra, Coez, Nitro, Sfera Ebbasta. Ogni mio featuring è stata una scelta voluta, nessuno mi impone nulla in relazione a questo. Anzi, ne ho in mente altre. Il mio background punk-hardcore è stato essenziale sia per la costruzione del mio sound sia per i live: in passato ho trascorso un sacco di tempo nelle salette con le band e questo mi ha preparato ai grandi palchi. Senza contare che rispetto al mondo dei rapper, dove vige l’individualismo, quello dei gruppi è dominato da una fratellanza e da un rispetto a cui ancora oggi do molto valore”.

Dopo il successo del cortometraggio di “Lunedì” con la partecipazione straordinaria di Alessandro Borghi, oltre 2 milioni di views su Youtube in una settimana e al #1 in Music Video Trending Chart, da venerdì 15 marzo è disponibile in radio Cabriolet, il nuovo singolo di Salmo feat. Sfera Ebbasta già certificato disco di platino.

A settembre è uscito “90MIN”, singolo certificato doppio disco di platino, che ha anticipato l’album “Playlist”, uscito il 9 novembre 2018. Il singolo ha dominato le classifiche sin dalla sua uscita registrando numeri da record: #1 della classifica FIMI/GfK, #1 della classifica Top 50 di Spotify, #1 della Top 100 e della Hip Hop/Rap di Apple Music, #1 della classifica singoli e della Hip Hop/Rap di iTunes, più di 1 milione di stream in 24 ore (debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista), oltre 44,5 milioni di stream ad oggi, debutto direttamente nella Top 100 Globale di Spotify il giorno della sua pubblicazione. Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 24 dischi di platino e 21 dischi d’oro, raggiungendo oltre 356,7 milioni di visualizzazioni su YouTube. Dopo aver infranto tutti i record su Spotify sia con il singolo “90 MIN” sia con l’album “Playlist” in testa alle classifiche FIMI-GfK, è anche il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale e ad avere un canale dedicato sul celebre sito hard “Pornhub” dove, con un’operazione di marketing fuori dagli schemi, ha lanciato il nuovo album.