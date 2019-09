Scicca, festa dell’editoria siciliana

Share 0 Share Share

Domenica 8 settembre 2019 alle ore 19.00 a Sciacca (AG), presso il Chiostro Sup. Palazzo Gesuiti, nell’ambito della manifestazione “IN… chiostro”, organizzata dal Comune di Sciacca in collaborazione con il Festival dell’Editoria Siciliana, l’autrice Antonella Biscardi presenterà il suo libro “Pezzi di noi” edito da Morrone Editore.

L’evento culturale “IN… chiostro”, dal chiostro del Palazzo comunale con i nuovi editori indipendenti siciliani, vede tre giorni – 6 7 8 settembre 2019 – fra libri, incontri con gli autori, novità editoriali, letture, presentazioni, con la partecipazione di diversi autori ed editori dell’isola che hanno ideato e promosso il Festival dell’Editoria Siciliana, tra i quali: Aulino Editore (Sciacca), Giambra Editori (Terme Vigliatore ME), Libridine (Mazara del Vallo TP), Medinova (Favara AG), Melqart (Sciacca AG), Morrone Editore (Siracusa), Navarra Editore (Palermo), Carlo Saladino Editore (Palermo), Studi storici siciliani (Agrigento).

Il libro di Antonella Biscardi, “Pezzi di noi”, raccoglie racconti di verità e di fantasia. È il modo, per l’autrice, di parlare di ciò che accade, stupisce, amareggia, rallegra. È denuncia, confronto, stare insieme, entrare con il lettore nelle tradizioni, nelle forti emozioni, nella bellezza della vita “pezzi di noi” appunto. E’ un invito a fare un grande respiro, rallentare, assaporare il nostro vivere. E’ fare una passeggiata in bicicletta in una bella giornata di sole osservando il mondo che scorre intorno. Il libro raccoglie trentadue racconti, in ognuno dei quali il lettore può ritrovare una propria esperienza, un pezzo di sé, uno spunto per vedere i singoli eventi da un altro punto di vista, perché quello che siamo è il frutto di quello che siamo stati, ma è anche la conseguenza di quanto abbiamo seminato… perché chi non conosce la propria storia – come diceva Montanelli – non può avere, né avrà mai, un futuro. Sono racconti in ordine sparso, e chi legge può costruire la propria storia, il proprio libro.

BIOGRAFIA

Antonella Biscardi nata a Napoli, vive a Roma dove si è laureata in Architettura. Dal 1993 svolge la sua attività nel settore della comunicazione televisiva, ideazioni di programmi e attività di giornalista e scrittrice, coniugando la sua passione per l’arte e la scrittura. Per anni ha curato e prodotto la trasmissione Guinness dei Primati “Il Processo di Biscardi”, contribuendo al suo grande successo.

Nel 2012 ha pubblicato il suo primo libro “Tutto (o quasi) su mio padre”.