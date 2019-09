Una serata d’onore per Ugo Pagliai tra le rovine di Himera

Share 0 Share Share

PALERMO. Poesia, teatro e musica nel nome della bellezza, al Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato: secondo weekend della rassegna teatrale “La Bellezza”, nata da un’idea di Angelo Butera. Sabato e domenica (28 e 29 settembre) gli spettacoli sono in programma al Parco Archeologico di Himera, colonia greca le cui rovine sorgono davanti al mare nel territorio di Termini Imerese.

La giornata di domani (sabato 28 settembre) inizierà con un momento istituzionale: alle 17, nell’aula consiliare di Campofelice di Roccella, il sindaco Michela Taravella consegnerà ad Ugo Pagliai il Premio alla carriera “Campofelice città dello spettacolo”. Alle 18,30 tra le rovine di Himera le attrici Giuditta Perriera, Stefania Sperandeo, Anna Raimondi e la coreografa Giovanna Velardi renderanno omaggio all’attore, in una serata d’onore a lui dedicata. Pagliai ripercorrerà una carriera ricca di interpretazioni, di racconti, di teatro e, perche no, di poesia.

La rassegna si concluderà domenica 29 settembre (sempre alle 18.30) con il recital “Una sera a piazza del Popolo” protagonista Edoardo Siravo, ideato e diretto dal compositore e regista abruzzese Davide Cavuti e dallo stesso Siravo. Un omaggio a Petrolini, Trilussa, Flaiano, D’Annunzio, Modugno e Gozzano. L’ingresso è libero.

GLI SPETTACOLI

SERATA D’ONORE PER UGO PAGLIAI

Parco archeologico di Himera | sabato 28 settembre | ore 18.30

Con Giuditta Perriera, Stefania Sperandeo, Anna Raimondi e Giovanna Velardi

Uno spettacolo per festeggiare l’attore e doppiatore, oggi ottantunenne, nato a Pistoia e diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Pagliai, nella sua lunga carriera è stato diretto da Luigi Squarzina, Giorgio De Lullo, Orazio Costa e Massimo Castri. Sposato con Paola Gassman, figlia di Vittorio, è diventato uno dei protagonisti della scena teatrale italiana e nel 1988 ha ricevuto il Premio Flaiano alla carriera. Nel cinema ha debuttato con Steno ma sul grande schermo ha recitato in poche pellicole. Più attivo in televisione dove, nel 1971, raggiunge la grande popolarità con il ruolo del professor Edward Foster nello sceneggiato “Il segno del comando” diretto da Daniele D’Anza, accanto a Carla Gravina, che raggiunge indici di ascolto altissimi. D’Anza lo dirigerà ancora in altri tre sceneggiati, tra i quali “L’amaro caso della baronessa di Carini”, altro grande successo, accanto a Janet Agren. Dal 1980 si dedica quasi esclusivamente al teatro, salvo sporadici ritorni sul piccolo e grande schermo. Come doppiatore ha dato la voce a Doc Hudson in Cars 3.

“UNA SERA A PIAZZA DEL POPOLO”

Parco archeologico di Himera | domenica 29 settembre | ore 18.30

con Edoardo Siravo e Davide Cavuti.

Il recital con Edoardo Siravo, ideato e diretto dal compositore e regista abruzzese Davide Cavuti e dallo stesso Siravo è un omaggio a Petrolini, Trilussa, Flaiano, D’Annunzio, Modugno e Gozzano. Un crescendo di emozioni che proietterà il pubblico nelle atmosfere romane, attraversando i sentimenti dell’amore e del ricordo.

Edoardo Siravo, attore e regista, è Presidente del Teatro Dei Due Mari con sede al Teatro Romano di Tindari. Ha lavorato con le più importanti compagnie italiane, collaborando con attori e registi, tra cui Luca Ronconi, Luigi Squarzina, Vittorio Gassman, Mauro Bolognini e Giuseppe Patroni Griffi. Doppiatore, ha prestato la sua voce ad attori di fama internazionale tra i quali Gerard Depardieu, Jeremy Irons, Kevin Costner. Siravo è noto al pubblico televisivo e cinematografico per avere partecipato da protagonista a numerosi film tra cui “Viaggi di nozze” di Carlo Verdone, ed a serie televisive di successo tra cui “Vivere” e “Distretto di polizia”.

Davide Cavuti. compositore per il teatro e per il cinema, laureato in Ingegneria Elettrica, ha debuttato con le musiche originali per “Il Grande Sogno” (2009) e “Vallanzasca – Gli angeli del male” (2010) entrambi con la regia di Michele Placido e presentati al Festival del Cinema di Venezia. Nel 2012 firma la colonna sonora del film “Itaker – Vietato agli Italiani” con Francesco Scianna e Michele Placido. Ha collaborato con Giorgio Albertazzi, Michele Placido, Paola Gassman, Maria Rosaria Omaggio, Ugo Pagliai, Vanessa Gravina, Arnoldo Foà, Flavio Bucci, Luis Bacalov e Nicola Piovani.