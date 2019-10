Giuseppe Notarbartolo … Osservare, Interpretare, Inventare

Share 0 Share Share

Un ammasso di roccia cessa di essere un mucchio di roccia nel momento in cui un solo uomo la contempla immaginandola, al suo interno, come una cattedrale. (Antoine de Saint-Exupéry)



Cosa è l’arte se non un emozione trasmessa. Chi è un artista? Solamente chi riesce ad interpretare e rendere diversa dalla visione giornaliera la realtà che lo circonda, può fregiarsi di questo titolo. Chiunque è in grado di vedere ciò che gli sta attorno, ma solamente in pochi hanno la capacità di osservare i singoli moti della natura e renderli in forme diverse da come gli appaiono, offrendoli ai occhi altrui trasmutati e sublimati al punto tale, da suscitare emozioni e moti interiori che lasciano affascinati e incantati per lo stupore. L’arte è un mezzo, uno strumento che solo in pochi sono in grado di “adoperare”. Lo si chiama talento, predisposizione, abilità, ma credo che tutto ciò non basti a definire quella che in realtà è la creatività e la genialità, che fanno di un artista qualsiasi un “vero artista”. “La creatività è quella meravigliosa capacità di cogliere realtà tra loro distinte e disegnare una scintilla dalla loro giustapposizione” diceva Max Ernst. Un pittore già colpisce l’osservatore nell’atto stesso del dipingere. Si rimane rapiti nell’ammirare un pittore, che con le sue pennellate di fronte ad una tela vuota, dal nulla crea il suo dipinto là dove un attimo prima non esisteva nulla. L’immagine che tutti noi abbiamo di un artista è sempre legata a chi vive fra stati tormentati e scatti di estrosa creatività. Ed in effetti se leggiamo le biografie dei grandi pittori sono tutti dibattuti fra “l’estasi ed il tormento”, fra amori terreni e isolamenti in cui è solo la mente che deve restare libera da qualsiasi pensiero, per lasciare spazio all’ispirazione, del resto “La vera creatività comincia spesso dove termina il linguaggio” diceva lo scrittore/filosofo Arthur Koestler. Ed è così che io immagino anche Giuseppe Notarbartolo, lasciandomi guidare solamente dai suoi dipinti, assaporando i colori forti e gli accesi contrasti delle sue opere. Egli riesce a coinvolgere chiunque nella sua realtà, dove tutto confina con l’arte e dove grazie alla sua filosofia: Osservare, Interpretare ed Inventare, ci rende il mondo trasmutato dalla monotonia e dalla banalità. E’ un artista dotato di un insaziabile curiosità, egli prende in esame la vita, sia attraverso intense conversazioni, sia lasciando la sua mente libera di errare in giro ad osservare ciò che lo circonda. La sua è una personalità artistica che ama esporsi a nuove esperienze, stati d’animo ed emozioni; questa apertura lo porta alla sua soggettiva produzione creativa. “L’apertura alla esperienza è sempre il più forte preludio di realizzazione creativa” spiega A. Kaufman. La vita di questo artista pulsa attraverso le sue opere, nelle quali la realtà acquista un senso personale e l’unità di misura diviene la sua interpretazione del vissuto quotidiano, elaborato da una propria concettualità. Così Giuseppe Notarbartolo attraverso le sue opere ci fa cogliere la “sua realtà, il suo punto di vista” come lui da artista lo ha interiorizzato, scomposto e reinterpretato per noi. Il suo “Trasparentismo Figurativo” nasce e prende forma dopo studi accurati e momenti di rottura con il passato, grazie all’incontro con Enzo Spina, un uomo di profonda cultura, che lo spinge a guadare l’arte “figurativa” anche dentro le opere degli autori della letteratura italiana. Nei suoi ritratti troviamo la rivelazione del suo pensiero, dove egli mescola sapientemente la natura, i corpi e le fonti letterarie. Dopo aver esplorato i poeti e gli scrittori della sua terra da Verga a Capuana, si lascia trasportare anche dai massimi poeti della letteratura italiana come Leopardi e Carducci. Saranno proprio i versi dell’epistolario di Giosuè Carducci, testimoni di una corrispondenza appassionata con la sua amata, che gli hanno ispirato il dipinto “Lidia”. Versi che ci tramandano un amore vibrante ed intenso: “Amor mio, mio ultimo amore, anche tu nato d’un tratto, in primavera, come i fiori avrai la vita d’una primavera o d’un fiore”. Un amore invaso dal tormento, vissuto sotto l’ombra di amarezze e gelosie. Il Notarbartolo così traccia la figura di Lidia, con tratti decisi ma di estrema eleganza, che nella sua garbata nudità, con delicatezza, riesce a farci scorgere la fragilità di un anima in una velata tensione verso l’ anelata felicità. Ed è proprio con quest’ opera che Giuseppe Notarbartolo si aggiudica l’ambitissimo Premio Caravaggio 2019, che vede coinvolti nell’ organizzazione artisti e critici di chiara fama internazionale come: Vittorio Sgarbi, Josè Dalì, Keith Sciberras, Jason Azzopardi Salvo Nugnes. Come il Merisi, così anche Notarbartolo, imprime un meticoloso studio dei colori che porta ad evidenziare il volume del corpo dell’elemento rappresentato, come se stesse per erompere dalla tela stessa. Il soggetto riveste l’intera centralità dell’opera in una totale assenza di sfondo o di altro particolare, che possa distogliere la vista da ciò che l’artista vuole evidenziare. L’osservatore potrebbe cedere all’inganno di una apparente semplicità del soggetto rappresentato, che in realtà si rivela presto come un enigma difficile da interpretare. Altro punto fermo dell’arte di Giuseppe Notarbartolo rimane il suo continuo rapporto con un Dio, Creatore del Tutto e presente in ogni forma di vita. Da Esso il Notarbartolo non trova solo la sua ispirazione, ma anche la forza e la causa stessa del suo essere artista, proprio come per Caravaggio, dove l’arte resta in bilico in una eterna combinazione di semplicità e senso del divino: “Prendo in prestito dei corpi e degli oggetti, li dipingo per ricordare a me stesso la magia dell’equilibrio che regola l’Universo tutto. In questa magia l’anima mia risuona dell’Unico Suono che mi riporta a Dio”. Quest’anno, da Spoleto Arte, per onorare uno dei luoghi in cui Caravaggio trovò rifugio quando dovette fuggire da Roma, è stata scelta l’isola di Malta per inaugurare la mostra dedicata al Premio Caravaggio. Sabato 8 giugno scorso infatti all’Hilton Hotel di Malta (Portomaso, St Julian’s) gli artisti a cui è stato assegnato l’autorevole riconoscimento “Il Premio Caravaggio 2019” hanno avuto modo di esporre le loro opere, fra queste per l’appunto anche Lidia del nostro Giuseppe Notarbartolo con la seguente motivazione: “La selezione delle sue opere per questo prestigioso Premio è prova della qualità del suo lavoro nel panorama artistico contemporaneo. Ci complimentiamo per l’impegno profuso e per le capacità comunicative manifestate nei suoi lavori”. Ma non si è trattato di una mostra di tipo tradizionale, perché come per Van Gogh Alive a Torino, anche qui non sono state esposte le opere reali e concrete degli artisti, ma bensì le loro copie multimediali. Come mi riferisce Giuseppe Notarbartolo: “E’ un’innovazione, un nuovo modo di fruire l’arte. Magari questo farà storcere un po’ il naso a chi non è abituato a questo mezzo e lo vede come troppo tecnologico o moderno, ma da artista posso affermare che così è possibile sentirsi dentro il quadro tra le pennellate di una tela famosa. Grazie a questo sistema si possono cogliere i minimi particolari di un’opera, si provano sensazioni ed emozioni nuove anche di fronte alla stessa opera, perché la si percepisce con occhi diversi. Le pennellate che di solito si devono guardare solamente da vicino per riuscire a coglierle in ogni dettaglio, così si trovano tutt’ intorno al visitatore, che può sperimentarne l’uso del colore e della tecnica. Un nuovo modo, a mio parere, che avvicina anche i giovani all’arte, perché li incuriosisce usando un loro linguaggio”.



Giuseppina Tesauro