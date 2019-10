Palermo. Museo Salinas cuore pulsante di Flm 2019

Share 0 Share Share

Palermo, 10 ottobre 2019. Robinson Crusoe e il Piccolo Principe aprono e chiudono la giornata di venerdì 11 ottobre della quinta edizione del Festival delle Letterature Migranti, costellata dalla presenza di autori italiani e internazionali, storie e analisi del passato e della contemporaneità. Due classici mondiali della Letteratura, dunque, raccontati in una prospettiva dinamica: nel loro viaggio nel tempo, nello spazio, nelle lingue e nelle culture. Per secoli. Per Robinson Crusoe saranno soprattutto i ragazzi delle scuole superiori ad interrogarsi, partecipando alle 9,30 del mattino al Museo Salinas, ad un Translation slam, una sfida a tradurre alcuni brani del libro dal testo originale di Daniel Defoe, scegliendo le parole che più e meglio lo raccontano oggi. Un progetto – Lost (and Found) in Translation, – curato da Eva Valvo che è frutto di una collaborazione fra i traduttori editoriali di Strade e ANITI (Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti) e che vedrà la partecipazione di numerosi studiosi e traduttori, nel 300esimo anniversario dalla pubblicazione del romanzo. A tracciare l’incredibile “viaggio” del capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry sarà invece il film The Miracle of the Little Prince (Paesi Bassi, 2018, 89’) di Marjoleine Boonstra che sarà proiettato alle 21,30 all’Institut Français Palermo. Un appuntamento nato in collaborazione con l’Institut Français che vedrà la partecipazione del suo direttore, Eric Biagi.

Cuore pulsante del Festival diventa a partire da domani il Museo Salinas, diretto da Caterina Greco, che ospiterà incontri, laboratori e presentazioni in vari spazi: nel Chiostro, nel Bookshop, e nell’Information room gestiti da CoopCulture e nella splendida Agorà. In 12 ore di programmazione si avvicenderanno al Salinas, tra gli altri: Giulia Corsalini che presenta il suo primo romanzo La lettrice di Checov edito da Nottetempo (ore 12 al Chiostro); Chiara Ingrao, figlia dell’ex presidente della Camera, Pietro Ingrao, politica e scrittrice che torna alla narrativa per adulti con Migrante per sempre edito quest’anno da Baldini e Castoldi (ore 19, Bookshop CoopCulture) e Filippo Rossi che converserà con Davide Camarrone sul suo Dalla parte di Jekyll, manifesto per una buona destra appena dato alle stampe da Marsilio (ore 19, Chiostro). In programma al Salinas anche alcuni dibattiti a cura di Action Aid con la partecipazione di amministratori locali, accademici, giuristi e associazioni: alle 12,30 la presentazione della campagna #dirittincomune, riguardante l’iscrizione anagrafica dei richiedenti protezioni internazionale, della quale il Sindaco Orlando è promotore con ActionAid e i sindaci di Crema e Siracusa. Verranno presentate le prime evidenze raccolte dall’osservatorio di ActionAid in tema di accoglienza e utilizzo dei fondi pubblici; mentre alle 14,30 il workshop “Come si costruisce una campagna di mobilitazione su scala locale?”. Una riflessione partecipata su come progettare un processo di cambiamento che parta dal contesto locale, valorizzandone le capacità. Alle 20,00 Ore 20,00 “Viaggio alle origini d’Europa”, itinerario per le sale del Salinas con Massimo Cultraro e la direttrice del museo, Caterina Greco. Chiude gli eventi in programma al Salinas alle 20,30 il concerto in prima esecuzione a Palermo “Alessandro Scarlatti, La Giuditta. Oratorio a 3 voci e strumenti in due parti su testo di Antonio Ottoboni” a cura del Ensemble di Musica Antica del Conservatorio “A. Scarlatti” con Anastasia Terranova, Luca Dordolo, Aurelio Schiavoni e il maestro Schifani. Dario Oliveri, curatore del programma musicale di FLM 2019, e Giuseppe Collisani propongono una breve ricostruzione delle vicende e dei contenuti musicali del capolavoro scarlattiano.

A Palazzo Branciforte, sede della Fondazione Sicilia, si terranno, invece, a partire dalle 10 i seminari aperti di “Femminile Plurale” organizzati dal Dipartimento di Scienze umane dell’Università di Palermo per guardare da vicino i personaggi femminili della Letteratura e il loro impatto nella società e nella storia con Focus diversi, sulle donne di Verga e di Stefano D’Arrigo nel centenario dalla nascita dell’autore. Intervengono nel corso della giornata: Flora Di Legami, Ambra Carta, Fernando Gioviale. Alle 18,00, Laura Restuccia con una relazione dal titolo Parola di donna. Un nuovo capitolo della letteratura italiana. Ospite speciale lo scrittore e docente Marco Balzano, già vincitore del Premio Campiello e finalista Premio Strega, che dialogherà con gli studenti del Laboratorio “Incontro con gli scrittori” sul progetto “Trina e le parole”.

FLM 2019 sarà anche sul territorio, in locali, associazioni e centri educativi per raccontare altri libri ed esperienze di migrazione e integrazione. Al Centro San Giovanni Apostolo (ore 16,30), Alia Malek, scrittrice americana di origini siriane, dialoga con Alessandra Sciurba di Mediterranea del suo ultimo libro Il paese che era la nostra casa (Enrico Damiani Editore), affresco della Siria di oggi tra ombre del passato e speranze. Un incontro realizzato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0. Alla vineria letteraria Le Cattive (ore 18,30), invece, la giornalista e attivista Lucia Ghebreghiorges, nata in Italia ma figlia di immigrati e promotrice della rete G2 (Seconde generazioni) conversa con Alessandra Di Maio su Future, il domani raccontato dalle voci di oggi (Effequ) che dà voce a undici autrici afro-italiane. Mentre al Centro diaconale La Noce (ore 17,00) si racconterà l’Esperienza UWC, i Collegi del Mondo Unito dove ragazzi tra i 16 e i 18 anni, provenienti da 80 diversi paesi del mondo studiano e crescono insieme anche grazie al supporto di borse di studio finanziate da Fondazioni culturali. Da due anni al bando tradizionale, il Collegio Uwc dell’Adriatico a Duino (Trieste), ha affiancato un bando rivolto esclusivamente ai ragazzi arrivati in Italia come minori non accompagnati. All’Arci Porco Rosso (ore 19,30), l’incontro “Il mare sotterraneo” con Andrea Costa, Cheikh Insa Dieme e Giampiero Obiso, modera Patrizia Pozzo. Infine al Complesso monumentale di Santa Chiara all’Albergheria, riunione di Arte Migrante Palermo in un’edizione speciale dedicata al tema Letterature.