Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 31 ottobre 2019 – Enna, Aidone, Gagliano

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 31 ottobre 2019



DECRETO 2 ottobre 2019.

Nomina del commissario liquidatore della cooperativa

Promotour, con sede in Enna.

L’ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Regione n.

643/Area 1^/SG del 29 novembre 2017, con il quale l’avv.

Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale

con preposizione all’Assessorato regionale delle attività

produttive;

Vista la relazione di mancata revisione del 14 dicembre 2016, assunto al prot. n. 22 del 2 gennaio 2017, effettuato dalla Confcooperative nei confronti della cooperativa Promotour, con sede in Enna, con la quale si propone

l’adozione del provvedimento di “Scioglimento per atto

dell’autorità” ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice

civile con nomina del liquidatore;

Considerato che il responsabile dell’attività istruttoria

è il funzionario Salvatore Bellone, il quale rileva la necessità di provvedere a dare seguito allo “Scioglimento per

atto dell’autorità” ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del

codice civile con nomina del liquidatore;

Vista la nota prot. n. 9591 del 7 febbraio 2019, con la

quale è stata data comunicazione agli interessati, ai sensi

degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10,

dell’avvio del procedimento di “Scioglimento per atto

dell’autorità” ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies del codice

civile con nomina del liquidatore;

Considerato che avverso la predetta comunicazione

non è pervenuta alcuna opposizione;

Visto il promemoria prot. n. 15630 del 5 marzo 2019,

con il quale il servizio 10 – Vigilanza e servizio ispettivo ha

chiesto alla Commissione regionale cooperazione il parere

sulla proposta di “Scioglimento per atto dell’autorità”

della cooperativa Promotour, con sede in Enna, ai sensi

dell’art. 2545 septiesdecies del codice civile con nomina del

liquidatore;

Considerato che la Commissione regionale cooperazione non ha reso il parere richiesto nei tempi previsti

dalla legge;

Visto l’art. 17, commi 1 e 3, legge regionale n. 10/1991,

in applicazione del quale, in assenza di parere reso, si può

procedere, comunque, alla definizione dei provvedimenti

formulati alla Commissione regionale cooperazione;

Visto il promemoria prot. n. 49617 del 5 agosto 2019

del servizio 10.S – Vigilanza e servizio ispettivo, con il

quale è stata chiesta all’Assessore la designazione di un

commissario liquidatore scelto tra quelli inseriti nell’elenco regionale dei commissari liquidatori per la Regione

siciliana, possibilmente della provincia di Enna;

Vista la propria determinazione con la quale si designa

in calce al suindicato promemoria il geom. Di Maria Melchiorre;

Visto l’elenco regionale dei commissari liquidatori di

società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia, di

cui al D.A. n. 3351 del 28 novembre 2008, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 59 del 24

dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni

introdotte con il D.A. n. 2509 del 24 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47

del 9 ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il geom. Di

Maria Melchiorre, nato a Palermo il 25 giugno 1966 e residente in via Del Levriere, 61 – Palermo, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa Promotour, con sede in Enna,

codice fiscale 01149960864, numero REA EN – 63454, con

il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione

fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro

delle imprese.

Art. 2

Il compenso spettante al commissario liquidatore per

l’attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni

della procedura di liquidazione. Nel caso in cui la procedura preveda l’applicazione dell’art. 2 della legge n.

400/1975, il compenso da erogarsi al commissario liquidatore sarà determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6, del

decreto dello sviluppo economico del 3 novembre 2016,

compatibilmente con le disponibilità presenti nel capitolo

342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione

entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed, ai sensi e per

gli effetti dell’art. 68, comma 4, della legge regionale n. 21

del 12 agosto 2014, integralmente nel sito internet della

Regione siciliana.

Palermo, 2 ottobre 2019.

TURANO

PRESIDENZA

Proroga degli incarichi conferiti ai commissari straordinari degli Istituti autonomi per le case popolari di Acireale,

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Palermo.

Con decreto presidenziale n. 653/Serv.1°/SG dell’8 ottobre 2019,

in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 26

settembre 2019, sono stati prorogati, senza soluzione di continuità,

fino al 30 novembre 2019, al fine di assicurare la necessaria gestione

degli enti medesimi, nelle more del perfezionamento delle procedure

costitutive degli organi ordinari di amministrazione degli Istituti

autonomi per le case popolari e, comunque, non oltre la data di costituzione degli organi ordinari, i commissari straordinari dei seguenti

Istituti: dott. Maccarrone Maurizio, I.A.C.P. di Acireale; dott. Pontillo

Gioacchino, I.A.C.P. di Agrigento; ing. Cortese Claudio Pasquale,

I.A.C.P. di Caltanissetta; ing. Laudani Gaetano, I.A.C.P. di Catania;

dott. Marchingiglio Vincenzo, I.A.C.P. di Enna; ing. Santoro Leonardo, I.A.C.P. di Messina; dott. Ferruggia Ferruccio, I.A.C.P. di Palermo.

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari ad

acta presso i comuni di Castelmola, Aidone e Gagliano

Castelferrato, per l’adozione del piano regolatore generale,

del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 353/Gab del 7 ottobre 2019 dell’Assessore per il

territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge

regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Roberto Brocato, funzionario

in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario

ad acta presso il comune di Castelmola (ME) per provvedere previa

verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti

gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio

comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

Con decreto n. 354/Gab del 7 ottobre 2019 dell’Assessore per il

territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge

regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Pippo Bono, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad

acta presso il comune di Aidone (EN) per provvedere previa verifica

degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli

adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle eventuali PP.EE.

Con decreto n. 355/Gab del 7 ottobre 2019 dell’Assessore per il

territorio e l’ambiente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della legge

regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Alfredo Scaffidi Abbate, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Gagliano Castelferrato (EN) per

provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla

definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli

atti al consiglio comunale per l’adozione del P.R.G., del R.E. e delle

eventuali PP.EE.

