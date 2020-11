Tribunale Enna. Aste giudiziarie 25/11/20 n.1 – Leonforte

Share 0 Share Share

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 25/11/20 – n.1

Sicilia > Enna > Leonforte – Via Pirandello snc

Procedure concorsuali / Fallimentare 3/1998 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 25/11/2020 10:00

Prezzo Base 506.925,00 €

Tipologia Fabbricato

porzioni del fabbricato civile in corso di costruzione sito in Leonforte – via L. Pirandello s.n.c., per il diritto di proprietà 1/1 suddiviso per 1/3 ciascuno fra le procedure fallimentari nn. 3/9…

