Sanitari vaccinati e manifestazioni negative? (ad Enna)

“Quando è uscito il Viagra Pfizer, nessuno si è chiesto cosa ci fosse dentro… ora che è uscito il vaccino Pfaizer tutti che si chiedono cosa contenga… “Insomma, questo, anche se è incompleto, ed altro, è stato oggetto di discussioni talvolta anche accese, su Vax sì e Vax no, su diversi social. Dal momento in cui è cominciata la somministrazione, esempio, in America, le varie manifestazioni, più o meno importanti, da considerarsi “controindicazioni”, hanno fatto il giro del mondo. In Italia arriva Pfizer e con lui titubanze, domande, paure… tutto nella norma, sta nelle cose, oggettivamente coerente con la natura umana. Di contro, i filosofi del sì Vax, “i sanitari che non si sottopongono al vaccino verranno sospesi”… mmmm… bene. Anarchia, minaccia, consiglio, suggerimento??? Peraltro, non ci si è chiesto cosa ci fosse dentro il Viagra (Pfizer), primo perché non era in fase sperimentale, secondo perché le controindicazioni si riferiscono all’utilizzo con parsimonia per i cardiopatici ( leggete il bugiardino per approfondire) e poi, potrebbe mai dare un vaccino, lo stesso risultato, piacevolmente catartico e “duraturo” del Viagra? Il piacere batte la paura 1 a 0. Tornando al vaccino Pfizer, questo è ancora in fase sperimentale e per chi decida di sottoporsi a vaccinazione, deve firmare un consenso informato con il quale libera da ogni responsabilità la casa farmaceutica per eventuali risposte negative del nostro organismo…alias controindicazioni…(leggete il bugiardino per approfondire). Arriva finalmente in Sicilia, in pompa magna anche ad Enna. I primi ad essere vaccinati, così come da scelta ministeriale, i sanitari e gli anziani. Ora, se dovessero manifestarsi delle risposte organiche, standard, collaterali, dopo la somministrazione, in soggetti anziani, la scusa sarebbe “avevano altre patologie”, ma se dovesse accadere ad un soggetto più o meno sano?… Ahhhh, ma è in fase sperimentale, “dobbiamo sistemare qualcosa”… Dopotutto, ogni cosa presenta delle controindicazioni.

A proposito, lo sapevate che alcuni dei sanitari dell’azienda Ennese che si sono sottoposti a vaccinazione, hanno avuto manifestazioni importanti tali da dover richiedere il tempestivo intervento dei colleghi sanitari?… No, non lo sapevate. Sappiate che, qualsiasi cosa di ben più grave fosse accaduta, essendo stata una scelta volontaria e firmato consenso, non avrebbero risarcito neanche il bouquet di fiori da 5 euro da mettere davanti al vostro bel contenitore di legno pregiato. Quindi, ci può stare che qualcuno, compresi i sanitari, possano avere dei dubbi in merito? Ci può stare che, così come si decida volontariamente di drogarsi, di ubriacarsi, di strafogarsi nel cibo, si possa liberamente decidere se vaccinarsi o no? Perché non ci si chiede come mai, il vaccino Astrazeneca sia stato bloccato?… Non sappiamo cosa ci sia dietro, qualcosa ci sarà pure, è il nostro “di dietro’, che cerca risposte. Comunque, Astrazeneca arriva a Febbraio, per ora è urgente la somministrazione per arrivare ad una buona percentuale di vaccinati, per avere l’immunità di gregge, al momento è solo di mandria. Già, il problema però è che essere vaccinati non conferisce un “certificato di libertà ma occorre continuare ad adottare comportamenti corretti e misure di contenimento del rischio di infezioni” (risposta nr. 31 dell’AIFA). In ultima analisi, ci si chiede perché la scelta della riapertura delle scuole in presenza, senza aspettare l’effetto del vaccino che necessita di una doppia somministrazione a distanza di qualche settimana?… Il fatto è che, per procuraci piacere, oltre al Viagra, tentiamo ad utilizzare spocchia e saccenza, ed il tutto è direttamente proporzionale alla posizione assunta.

Per questo 2021 auguro Buon Ano… scusate, refuso fu… Buon Anno



Anna Zagara