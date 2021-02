Tribunale di Enna. Aste giudiziarie relative al giorno 2/3/21 – n.9: Enna, Nicosia, Piazza Armerina, Troina

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 2/3/21 – n.9

Sicilia > Enna > Enna – Localita’ Pergusa, Strada Vicinale Jacopo snc (oggi via Nettuno)

Esecuzioni civili 18/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 02/03/2021 11:30

Prezzo Base 212.835,40 €

Tipologia Fabbricato

Piena proprietà del fabbricato, in corso di costruzione, avente una superficie complessiva di 210 mq

Sicilia > Enna > Enna – Localita’ Pergusa, Strada Vicinale Jacopo snc (oggi via Nettuno)

Esecuzioni civili 18/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 02/03/2021 11:30

Prezzo Base 257.831,67 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà del fabbricato, avente una superficie complessiva di 216 mq

Sicilia > Enna > Enna – Localita’ Pergusa, Strada Vicinale Jacopo snc (oggi via Nettuno)

Esecuzioni civili 18/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 02/03/2021 11:30

Prezzo Base 49.050,00 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà della porzione di terreno edificabile di mq 1019 identificato in catasto al Foglio 168 particella 730.

Sicilia > Enna > Enna – Localita’ Pergusa, Strada Vicinale Jacopo snc (oggi via Nettuno)

Esecuzioni civili 18/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 02/03/2021 11:30

Prezzo Base 212.851,03 €

Tipologia Fabbricato

Piena proprietà del fabbricato, in corso di costruzione, avente una superficie complessiva di 210 mq

Sicilia > Enna > Enna – Localita’ Pergusa, Strada Vicinale Jacopo snc (oggi via Nettuno)

Esecuzioni civili 18/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 02/03/2021 11:30

Prezzo Base 264.268,22 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà del fabbricato, avente una superficie complessiva di 211 mq, in catasto al Foglio 168, particella 787

Sicilia > Enna > Nicosia – Via S. Simone 2Q

Esecuzioni civili 52/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 02/03/2021 11:00

Prezzo Base 77.160,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Asta Sospesa

Sicilia > Enna > Troina – Via

Esecuzioni civili 51/2009 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 02/03/2021 10:00

Prezzo Base 920,70 €

Tipologia Terreno

QUOTA DI 1/5 DELL’INTERO APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN TERRITORIO DI TROINA IN CATASTO AL FOGLIO 91 PARTICELLE CATASTALI N. 329, 330, 331 e 332 ESTESO NEL SUO COMPLESSO HA 0.83.70

Sicilia > Enna > Troina – Via

Esecuzioni civili 51/2009 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 02/03/2021 10:00

Prezzo Base 25.450,50 €

Tipologia Terreno

QUOTA DI 2/5 DELL’INTERO APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN TERRITORIO DI TROINA IN CATASTO AL FOGLIO 91 PARTICELLE CATASTALI N. 264, 265, 266, 267, 268, 269 e 176 ESTESO NEL SUO COMPLESSO HA 3.44.20

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via ELIO VITTORINI 11

Esecuzioni civili 8/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 02/03/2021 10:00

Prezzo Base 120.000,00 €

Tipologia Magazzino

PIENA PROPRIETA’ DELL’INTERO MAGAZZINO/LOCALE COMMERCIALE SITO AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO, CONSISTENZA MQ 118 SUP. CATASTALE MQ 123 CENSITO NEL N.C.E.U. DEL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA AL FOGLIO 179 PARTICELLA 687 SUB 57 (EX SUB 14) CATEGORIA C/1 Cl 7

