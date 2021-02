Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 26 febbraio 2021: Enna, Troina, Agira

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 19 febbraio 2021





Approvazione dell’aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico per gli aspetti geomorfologici del bacino idrografico del fiume Simeto – Area territoriale tra il bacino del fiume Simeto e il bacino del fiume San Leonardo, Lago di Pergusa e Lago di Maletto, relativo al dissesto 094-4TR-027, ricadente del territorio del comune di Troina.

Con decreto presidenziale n. 515/Gab dell’1 febbraio 2021, il dott. Girolamo Di Fazio è stato nominato commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Enna con le funzioni del presidente e del consiglio nelle more dell’insediamento degli organi e degli enti di area vasta e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021.

Provvedimenti concernenti istituzione degli Uffici elettorali presso i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e le Città metropolitane di Catania, Palermo e Messina.

Con decreto n. 23 del 10 febbraio 2021 dell’Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, è stato istituito l’Ufficio elettorale presso il libero Consorzio comunale di Enna così composto:

dott. Lucio Catania, segretario comune di Enna – presidente;

dott.ssa Maria Zingale, segretario comune di Nicosia – componente;

dott.ssa Anna Giunta, segretario comune di Barrafranca – componente;

dott.ssa Teresa Lavore, funzionario c/o comune di Enna – segretario.

Valutazione di impatto ambientale di un progetto per l’apertura di una cava di sabbia e quarzarenite nel territorio di Agira.

Con decreto n. 29 del 27 gennaio 2021 del dirigente del servizio 1 “Autorizzazioni e valutazioni ambientali” del Dipartimento regionale dell’ambiente, è stato assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 19, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il “Progetto per l’apertura di una cava di sabbia e quarzarenite in c.da Mandre Bianche nel territorio di Agira (EN)” – proponente: società Cave Mandre Bianche, con sede legale a Grammichele (CT), via Francesco Riso n. 87 (cod. fisc. e partita IVA 05584890874). Il decreto è pubblicato per esteso presso il sito istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’indirizzo telematico: link: https://si-vvi.regione.sicilia.it.

