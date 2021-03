La militarizzazione del Paese… continua

Share Facebook

Il generale Figliuolo è il neo Commissario per la gestione della pandemia. Specializzato in logistica militare, ha operato a Sarajevo come comandante NATO-SFOR, tra il 2004 e il 2005 ha guidato il contingente nazionale in Afghanistan ed è stato il diciannovesimo Comandante delle Forze NATO in Kosovo tra il 2014 e il 2015. Il neo Premier Draghi l’ha voluto per la gestione del piano vaccinale, defenestrando Arcuri (ultimamente chiacchierato per l’acquisto delle mascherine nelle primavera scorsa). Un alpino condurrà le operazioni logistiche per la madre di tutte le vaccinazioni. Qualora non arrivassero vaccini a sufficienza, Draghi, manderà l’esercito contro Big Fharma e risolverà la questione definitivamente. E dall’inizio della pandemia che la politica italiana ha adottato un linguaggio militare e molti sindaci hanno introiettato il senso del comando al punto da trasformarsi in sceriffi. Nei primi mesi dell’anno scorso le città ed i paesi furono attraversati da macchine, megafono munite, che intimavano, la popolazione terrorizzata, a stare a casa. Molti rividero in quell’atto un gesto squadrista e foriero di una militarizzazione del Paese. Lo stesso linguaggio quotidiano ha subito un profondo mutamento. Abbiamo assistito ad uno slittamento semantico che ha raccontato la pandemia come una guerra. Al fronte stavano (e stanno) medici e infermieri. In trincea senza le adeguate precauzioni tanto da diventare eroi, ma da eroe a antieroe il passo è breve e infatti oggi molti sanitari vengono percepiti come tali. La metafora bellica, carica di retorica, ci ha intossicato creando il nemico inteso non come il virus, ma come l’altro: i cinesi, i podisti, i passeggiatori di cani e bambini, gli avventori dei supermercati, i giovani. Siamo stati disegnati irresponsabili e restii al rispetto delle regole, nonostante i dati. Le persone degradate a numeri, le masse come greggi e la politica demandata all’esercito, ma la democrazia e il militarismo sono compatibili?

L’esistenza del militarismo è la dimostrazione migliore del grado di ignoranza, di servile sottomissione, di crudeltà, di barbarie a cui è arrivata la società umana. Quando della gente può fare l’apoteosi del militarismo e della guerra senza che la collera popolare si rovesci su di essa, si può affermare con certezza assoluta che la società è sull’orlo della decadenza e perciò sulla soglia della barbarie, o è una accolita di belve in veste umana.

Bruno Misefari, in Pia Zanolli-Misefari, Utopia? No!, 1976

Gabriella Grasso