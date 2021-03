Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 5 marzo 2021: Catenanuova, Gagliano C.to

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 5 marzo 2021





Modifica del decreto 4 dicembre 2020, concernente

autorizzazione allo scarico, con prescrizioni, alla società

AcquaEnna s.c.p.a. per l’impianto di depurazione a servizio

del comune di Catenanuova.

Con decreto n. 52 del 4 febbraio 2021 del dirigente del servizio 1

del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, è stato modificato il

D.D.S. 4 dicembre 2020, n. 1437, con il quale, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n.

152/06 e loro ss.mm.ii., è stata rilasciata alla società AcquaEnna s.c.p.a.

l’autorizzazione allo scarico, con prescrizioni, per l’impianto di depurazione sito in c.da Cucco a servizio del comune di Catenanuova (EN).

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti nella sezione “Pubblicazione

Decreti art. 68, legge regionale 12 agosto 2014, n. 21”.

(2021.6.374)006

Autorizzazione alla società AcquaEnna s.c.p.a. allo scarico, con prescrizioni, per l’impianto di depurazione a servizio

del comune di Gagliano Castelferrato.

Con decreto n. 53 del 4 febbraio 2021, il dirigente del servizio 1

del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell’art. 124 del

D.Lgs. n. 152/06 e loro ss.mm.ii., ha rilasciato alla società AcquaEnna

s.c.p.a. l’autorizzazione allo scarico, con prescrizioni, per l’impianto

di depurazione sito in c.da Pellizzeri a servizio del comune di Gagliano Castelferrato (EN).

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti nella sezione “Pubblicazione

Decreti art. 68, legge regionale 12 agosto 2014, n. 21”.

(2021.6.370)006