Tribunale di Enna. Aste giudiziarie 18/3/21 – n.3: Pietraperzia, Nicosia, Troina

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 18/3/21 – n.3

Sicilia > Enna > Pietraperzia – Contrada Bivio Luogo

Procedure concorsuali / Fallimentare 4/2011 Tribunale Enna

Data dell’asta 18/03/2021 15:00

Prezzo Base 156.685,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze industriali

immobile adibito ad attività industriale e composto da: – Capannone produttivo, ad una elevazione fuori terra – Fabbricato ad uso ufficio, ad una elevazione fuori terra – Fabbricato adibito a deposito attrezzi, di superficie in pianta di mq. 76, h. max 4,40, h min 3,45, per un volume totale di mc. 288. – Detti fabbricati, insistono su un terreno avente una superficie totale di mq. 10.994,

Sicilia > Enna > Nicosia – Contrada Pantano

Procedure concorsuali / Fallimentare 2/2005 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 18/03/2021 11:00

Prezzo Base 186.000,00 €

Tipologia Magazzino

terreno artigianale sito in Nicosia c.da Pantano in catasto al fg. 124 part. 289 esteso are 45.31 e per quanto in effetti si trova, su cui insistono un capannone artigianale con struttura portante in acciaio ad una elevazione f.t. della superficie coperta di mq 722.00 in catasto al fg. 124 part. 373 sub 1 ctg. D8, e un fabbricato con struttura portante in acciaio a due elevazioni f.t., ad uso u…

Sicilia > Enna > Troina – Via Metastasio 10

Procedure concorsuali / Fallimentare 4/1994 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 18/03/2021 11:30

Prezzo Base 107.812,50 €

Tipologia Magazzino

Immobile in catasto al fg. 37 part. 3409 sub 10 piano terra ctg C/2 classe 2° della consistenza di mq 209, R.C. € 593,67

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

