Salah e Manè guidano il Liverpool ai quarti, Lipsia fuori

LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo averlo battuto in trasferta già nell’andata degli ottavi di Champions League, il Liverpool supera ancora una volta il Lipsia qualificandosi ai quarti della massima competizione continentale. A fissare il risultato sul 2-0 ci pensano Salah e Manè che, nella ripresa, consentono ai Reds di volare al turno successivo estromettendo dalla contesa i tedeschi. Il primo tempo regala emozioni: prima è Olmo ad avere sui piedi la palla giusta per portare in vantaggio il Lipsia, ma Alisson si supera in uscita respingendo il pallone, poi tocca a Diogo Jota andare a un passo dal gol di testa, ma trovando Gulacsi che alza sopra la traversa. Il match è vivo, Salah parte in contropiede ma a due passi dal portiere avversario gli calcia la sfera addosso mentre, alla mezz’ora, sono ancora i tedeschi a sfiorare la rete con Forsberg che dal limite calcia con il sinistro sfiorando il palo. La grande occasione, però, capita sui piedi di Diogo Jota che non concretizza. Nella ripresa il Liverpool si affida alle forze fresche della panchina inserendo Sorloth, Kluivert e Hwang nel giro di un quarto d’ora. E proprio Sorloth ha sulla testa la migliore occasione del match ma, sul cross di Hwang, è la traversa a strozzare in gola l’urlo dell’attaccante frustrando i desideri di rimonta dei tedeschi. A trovare la rete, invece, è il Liverpool con Salah. A ribadire come il risultato non sia in bilico ci pensa Manè che, sul cross di Origi, deve solo spingere in porta il pallone del 2-0 certificando così il passaggio del turno per la squadra di Klopp che, dopo le delusioni in campionato, ritrova il sorriso grazie alla Champions League.

(ITALPRESS).