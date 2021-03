Tribunale di Enna. Aste giudiziarie 23/3/21 – n.4: Dittaino, Enna, Leonforte

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 23/3/21 – n.4

Sicilia > Enna > Enna – Zona Industriale Dittaino

Esecuzioni civili 76/2011 Tribunale Enna

Data dell’asta 23/03/2021 15:30

Prezzo Base 38.400,00 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà di un appezzamento di terreno sito in agro di Enna e censito al catasto terreni al foglio 120 partt. 190, 192, 196, 200 complessivamente esteso mq 5.000,00, sul quale insiste un capannone industriale complessivamente esteso mq. 150,00, non ancora accatastato ma in regola con la normativa edilizia, precisando che il costo per il completamente della prativa ascende ad € 11.712,00 …

Sicilia > Enna > Enna – Via Cerere Arsa 104

Esecuzioni civili 60/2017 Tribunale Enna

Data dell’asta 23/03/2021 15:00

Prezzo Base 115.500,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Unità immobiliare costituita da fabbricato ad uso civile abitazione al piano terra (mq 73) e magazzino al piano seminterrato (mq 15), nonché piccolo vano adibito a magazzino di mq 9 con terreno pertinenziale di complessivi mq. 260.

Sicilia > Enna > Enna – Via Fontana Grande 124/A

Esecuzioni civili 57/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 23/03/2021 11:30

Prezzo Base 28.500,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

intera unità immobiliare di tipo ultrapopolare, disposta su tre piani piano T, 1 ,2, avente una superficie catastale di 84 mq

Sicilia > Enna > Leonforte – Via Pirandello snc

Procedure concorsuali / Fallimentare 3/1998 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 23/03/2021 10:00

Prezzo Base 380.193,75 €

Tipologia Fabbricato

porzioni del fabbricato civile in corso di costruzione sito in Leonforte – via L. Pirandello s.n.c., per il diritto di proprietà 1/1 suddiviso per 1/3 ciascuno fra le procedure fallimentari nn. 3/98, 4/98 e 5/98

Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it