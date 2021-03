Ema “Vaccino AstraZeneca efficace, benefici superiori a rischi”

AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – “Siamo arrivati a una conclusione: il vaccino AstraZeneca è efficace contro il coronavirus e i benefici sono ampiamente superiori ai rischi, non sono emersi legami tra il vaccino ed eventi tromboembolici. Faremo degli studi specifici sugli effetti collaterali, e restiamo fiduciosi sui vaccini che sono fondamentali per la sfida che stiamo affrontando”. Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema), nel corso di una conferenza stampa sulla revisione dei vaccini AstraZeneca contro il Covid-19. Dagli accertamenti è emerso che i casi di trombosi ed embolie sui vaccinati sono inferiori, come incidenza, rispetto alla popolazione generale.

