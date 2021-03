Manifesto costituzione forum sviluppo aree interne dell’ennese e versante meridionale Nebrodi

Share Facebook

“L’Italia sarà quello che il Mezzogiorno sarà”, ammoniva Giuseppe Mazzini un secolo e mezzo fa. Più che un ammonimento quell’affermazione si sta rivelando una profezia che si avvera limpidamente oggi. A renderla intellegibile, senza alcuna possibilità di equivoci e fraintendimenti, è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che è una grande e irripetibile occasione per mettere in moto subito un processo di perequazione tra il Settentrione e il Mezzogiorno d’Italia.

L’Italia è il paese dell’Unione Europea (UE) che cresce meno. La pandemia da Covid, che ha l’effetto di frenare, se non bloccare del tutto la crescita, ha allargato il divario tra il Settentrione e il Mezzogiorno d’Italia, che sta portando a fondo l’intero paese. L’Europa si è accorta di quest’enorme problema ed è preoccupata non per filantropia, ma per un interesse oggettivo. L’Italia rappresenta un elemento identitario fortissimo ed ha una posizione strategica nel Mediterraneo, che è tornato al centro del mondo.

L’Europa è consapevole che l’Italia non ha alcuna prospettiva senza il Mezzogiorno. Ed è per questo che ha cambiato atteggiamento rispetto all’Italia ed ha messo a disposizione ingenti risorse che vanno utilizzate per attivare processi di crescita più equilibrata. Dei 209 miliardi di euro del PNRR, la maggior parte deve essere investita, secondo le indicazioni dell’UE, nel Mezzogiorno, per ridurre il divario con il Settentrione. L’utilizzo di questi fondi deve essere legato a precisi obiettivi di sviluppo locale e di superamento di squilibri territoriali, generazionali e di genere e di miglioramento della qualità dei servizi di cittadinanza (sanità, istruzione e mobilità). Per raggiungere questi obiettivi bisogna migliorare la capacità di spesa della pubblica amministrazione. Per evitare che si ripeta quello che accaduto con i 73 miliardi del ciclo 2014-2020 di programmazione dei fondi europei, di cui ne sono stati spesi solo 34. Da qui l’urgenza di un deciso rafforzamento delle strutture tecniche ed operative della pubblica amministrazione immettendo, in particolare, nell’organizzazione degli uffici e dei servizi dei comuni, nuove figure professionali utili alla gestione delle risorse del PNRR.

In questo scenario, per taluni aspetti inedito, dove riappare con forza la questione meridionale, non si sente la voce delle istituzioni comunali, delle organizzazioni di rappresentanza del modo del lavoro, delle imprese e dell’associazionismo delle aree interne dell’ennese e del versante meridionale dei Nebrodi. Richiamare l’attenzione di tutti questi attori sociali del territorio su questi temi è il compito che si sono assunte le associazioni promotrici del forum sullo sviluppo delle aree interne, un forum inclusivo ed aperto.

Non è facile raggiungere quest’obiettivo in un contesto caratterizzato da grande frammentazione, che ha bisogno di una ricomposizione. Un contesto frammentato, come lo è quello territoriale ed istituzionale dell’ennese, ha una voce debole ed una scarsa capacità di rappresentanza politica e sociale. Le aree interne dell’ennese si sono fortemente indebolite socialmente ed economicamente. E questo è avvenuto nonostante le rilevanti risorse finanziarie che sono arrivate con il patto territoriale, quello generalista e quello dell’agricoltura, i due Gruppi di azione locale (Gal), i due Progetti integrati territoriali (Pit) e la nascita dell’Università Kore. La popolazione in provincia di Enna scende dai 176.496 abitanti del 2002 ai 160.161 del 2020. Si sono fortemente ridimensionati il pro-distretto del tessile-abbigliamento di Valguarnera e quello della gomma e plastica di Regalbuto. Delle 60 mila persone in età di lavorativa 39 mila sono occupate e 21 mila disoccupate.

Il PNRR si articola in 6 Missioni, che a loro volta raggruppano 16 componenti in cui si concentrano 47 linee di intervento per progetti uniformi e riforme coerenti:

Missione 1-Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (45,9 miliardi),

Missione 2-Rivoluzione verde e transizione ecologica (68,9 miliari),

Missione 3-Infrastrutture per una mobilità sostenibile (32 miliardi),

Missione 4-Istruzione e ricerca (27,9 miliardi),

Missione 5-Inclusione e coesione (27,6 miliardi),

Missione 6- Salute (19,7 miliardi)

Sono tre le priorità trasversali del PNRR:

donne,

giovani,

Sud.

Gli obiettivi trasversali del PNRR sono:

empowerment femminile e contrasto alle discriminazioni di genere,

accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani;

riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno.

La terza componente “Interventi speciali di coesione territoriale” della Missione 5 “Inclusione e coesione”, prevede il rafforzamento della Strategia delle aree interne rilanciata dal Piano Sud 2030. Le risorse complessive previste per questa componente sono 4,2 miliardi di euro. Questa componente è indirizzata alle aree caratterizzate da accesso limitato ai servizi di base, svantaggi socioeconomici e spopolamento.

La terza componente “Turismo e cultura” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, prevede una linea di intervento sui piccoli borghi storici rurali, con un Piano Nazionale Borghi” con attori pubblici e privati, sociale organizzato, terzo settore, fondazioni e associazioni culturali, Università, centri di ricerca, istituti di formazione non profit, imprese e professionisti.

La Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, prevede linee di intervento per la digitalizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione per l’attuazione del PNRR e l’assunzione di personale con nuovi profili professionali, con procedure di reclutamento più veloci per favorire il ricambio generazionale.

In tutte e 6 le Missioni ci sono linee di intervento rivolte ad un territorio come quello della provincia di Enna e del versante meridionale dei Nebrodi caratterizzato da:

forte e inesorabile tendenza alla diminuzione e all’invecchiamento della popolazione;

rete stradale, in particolare quella provinciale, in pessimo stato. che impedisce l’esercizio del diritto di cittadinanza alla mobilità;

basso livello di scolarizzazione;

insufficienti investimenti su ricerca e innovazione;

assenza di un piano per la gestione dei rifiuti e costi esorbitanti del servizio idrico;

dissesto idrogeologico;

inacessibilità ai siti archeologici;

basso livello di industrializzazione;

basso livello di digitalizzazione;

abbandono delle aree rurali e criminalità nelle campagne;

carente amministrazione pubblica statale, regionale e comunale, con personale con età media molto elevata a causa del blocco del turn over e priva delle strutture e delle figure professionali con competenze in grado di garantire il necessario supporto specialistico alla concreta realizzazione dei progetti; una pubblica amministrazione lenta e farraginosa scarsamente digitalizzata che smorza qualsiasi tentativo d’intrapresa da parte dei giovani e delle donne e rafforza quel sentimento di rassegnazione sempre più diffuso tra le nuove generazioni e le donne.

D’altro canto le aree interne rappresentano la roccaforte dell’identità nazionale, infatti i paesi e le città dell’entroterra conservano immutati usi, costumi e tradizioni, i beni immateriali che rendono unica la nostra Nazione; ed ora la pandemia da covid-19 ha dimostrato come sia opportuna una redistribuzione della popolazione, che alleggerisca il carico delle aree metropolitane, decentrandone alcuni servizi, pur mantenendo un saldo e rapido collegamento con il territorio circostante.

Frammentarietà e fragilità sociale ed istituzionale sono tratti caratteristici di questo territorio, che si colgono in molti ambiti: dal risparmio e dalle filiere locali di energia rinnovabile, in contrasto con la tutela della superficie agraria da interessi speculativi, allo scollamento con il sistema scolastico. Proprio per tali caratteristiche queste aree interne pongono, nello scenario pandemico in cui viviamo, grandi sfide insieme a significative opportunità perché rappresentano gli unici luoghi in cui costruire innovazione e modelli di sviluppo per riequilibrare il sistema di relazioni con la più forte area metropolitana catanese.

Innovazione e modelli di sviluppo che non possono essere imposti dall’alto, mediante piani concepiti ed implementati dai soli soggetti istituzionali e dai loro tecnici, senza una visione precisa delle esigenze, i bisogni e i desideri delle comunità che vivono in queste aree e senza una partecipazione attiva della stessa comunità, attraverso le sue associazioni e suoi singoli componenti.

La partecipazione va concepita e attuata come una serie di attività in cui le istituzioni e i loro tecnici interagiscono costantemente con chiunque sia interessato a partecipare, imparando qualcosa di nuovo ma anche dando il suo contributo.



