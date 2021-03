Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 19 marzo 2021





ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione delle graduatorie definitive delle operazioni ammesse e finanziabili relative alle Azioni 4.6.2 e 4.6.3 del PO FESR Sicilia 2014-2020

per l’Agenda urbana di Enna-Caltanissetta. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3904 del 27 novembre 2020, registrato alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità il 31 dicembre 2020 al n.2741 – è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili relative all’Azione 4.6.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020 per l’Agenda urbana di Enna-Caltanissetta, per un importo totale di contributi richiesti pari a € 1.941.030,38. Il testo integrale del D.D.G. n. 3904 del 27 novembre 2020 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it – Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2021.10.558)133

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 3905 del 27 novembre 2020, registrato alla Ragioneria centrale presso l’Assessorato delle infrastrutture e della mobilità il 31 dicembre 2020 al n.2754 – è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili relative all’Azione 4.6.3 del PO FESR Sicilia 2014-2020 per l’Agenda urbana di Enna-Caltanissetta, per un importo totale di contributi richiesti pari a € 470.515,19. Il testo integrale del D.D.G. n. 3905 del 27 novembre 2020 è visionabile consultando il sito www.regione.sicilia.it – Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2021.10.589)133

Approvazione dell’addendum al contratto di lavoro del direttore generale dell’ASP di Enna.

Con decreto n. 100 del 15 febbraio 2021 dell’Assessore per la salute, è stato approvato l’addendum al contratto di lavoro del direttore generale dell’ASP di Enna, sottoscritto in data 18/28 gennaio 2021, che costituisce parte integrante del suddetto decreto.

(2021.8.494)102

PO FESR 2014-2020 – Azione 5.1.1A – Provvedimenti concernenti approvazione delle graduatorie definitive delle operazioni ammesse e finanziabili nell’ambito della Strategia di

sviluppo urbano delle Autorità urbane di Gela/Vittoria, Enna/Caltanissetta, Siracusa e Agrigento.

L’Assessorato del territorio e dell’ambiente – Dipartimento regionale dell’ambiente, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 5 – Azione 5.1.1A “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera», ha emanato il decreto n. 147 del 5 marzo 2021 del dirigente generale, di approvazione in via definitiva della graduatoria delle operazioni ammesse e finanziabili, con i relativi importi, a valere sulle risorse finanziarie dell’Avviso pubblico approvato con determina n. 650 del 29 maggio 2020 nell’ambito della Strategia di sviluppo urbano dell’Autorità urbana di Gela/Vittoria. Il D.D.G. è pubblicato integralmente nei siti www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it del Dipartimento dell’ambiente.

(2021.10.577)135

Supplemento ordinario n.2 Gazzetta Ufficiale – DECRETO 19 febbraio 2021.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico per gli aspetti geomorfologici del bacino idrografico del fiume Simeto, area territoriale tra il bacino del fiume Simeto e il bacino del fiume San Leonardo, lago di Pergusa e lago di Maletto, relativo al territorio del comune di Bronte.