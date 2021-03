Zone franche montane: Calascibetta, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Sperlinga e Troina

Share Facebook

I comuni dell’ennese che diventeranno zone franche montane, quando la proposta di legge dell’Assemblea regionale siciliana che ne prevede l’istituzione sarà approvata dal parlamento nazionale, sono: Calascibetta, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Sperlinga e Troina. Oltre il 50 per cento della superficie di questi comuni è posta al di sopra dei 500 metri di altitudine sul livello del mare. Ognuno di questi 8 comuni ha una popolazione inferiore ai 15 mila abitanti. Nella proposta di legge, sono considerati “aree particolarmente svantaggiate” questi 8 comuni dell’ennese. Che cosa prevede questa proposta di legge per i comuni montani, che oltre a perdere popolazione vedono diminuire anche il numero delle imprese? Sono previsti benefici di natura fiscale per le nuove imprese che vi si insedieranno e per le micro e piccole che alla data del 1° gennaio 2020 c’erano già. Le attività delle aziende devono essere ubicate oltre i 500 metri sul livello del mare. Non pagheranno le imposte sui redditi per i primi tre periodi d’imposta. Ne pagheranno di meno nei successivi tre anni e a scalare: 60 per cento per i successivi 5 anni, 40 per cento per il sesto e settimo anno d’imposta e il 20 per cento per i successi tre anni. Saranno esentate dal pagamento per tre anni dell’imposta regionale sulle attività produttive. Per 5 anni, dal 2020 fino al 2025, saranno sono esentate dal pagamento al comune delle imposte gravanti sugli immobili posseduti ed utilizzati per l’esercizio di nuove attività economiche. Le nuove aziende saranno esonerate dal versamento dei contribuiti sulle retribuzioni dei dipendenti residenti in questi comuni montani per i primi 5 anni di attività. Negli anni successivi ne pagheranno di meno e scalare: 60 per cento per i successivi 5 anni, 40 per cento per il sesto e settimo anno e il 20 per cento per il nono e decimo anno. Sono previste aliquote agevolate e diversificate dell’Imposta sul valore aggiunto (iva) in funzione della dimensione delle imprese classificate in micro, piccole medie e gradi imprese. Tutti questi benefici fiscali si estenderanno anche a quelle imprese che sposteranno la loro sede ed attività nei comuni montani oltre i 500 metri sul livello del mare.



Silvano Privitera