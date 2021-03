Tribunale di Enna. Aste giudiziarie 24/3/21 – n.3: Barrafranca

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 24/3/21 – n.4

Sicilia > Enna > Barrafranca – Contrada Sopra Canale

Esecuzioni civili 49/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/03/2021 12:00

Prezzo Base 650,00 €

Tipologia Terreno

piena proprietà del terreno in catasto censito al foglio 25, particella 842, mandorleto, classe 3, esteso are 7,04, R.D. € 2,91 e R.A. € 1,45. Sul terreno si trova un piccolo fabbricato abusivo che dovrà essere demolito.

Sicilia > Enna > Barrafranca – Contrada Sopra Canale

Esecuzioni civili 49/2014 Tribunale Enna

Data dell’asta 24/03/2021 12:00

Prezzo Base 4.250,00 €

Tipologia Terreno

piena proprietà del terreno in catasto censito al foglio 25, particella 222, uliveto, classe 2, esteso are 17,00, R.D. € 8,78 e R.A. € 5,27

Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it