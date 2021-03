Tribunale di Enna. Aste giudiziarie 25/3/21 – n.2: Valguarnera

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 25/3/21 – n.2

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe – Via Brindisi 8

Esecuzioni civili 19/2011 Tribunale Enna

Data dell’asta 25/03/2021 10:00

Prezzo Base 21.750,00 €

Tipologia Garage o autorimessa

Quota pari a 1/2 di fabbricato adibito ad autosalone per rivendita di autovetture, consistenza mq 29.

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe – Via Nicolò Paganini

Esecuzioni civili 19/2011 Tribunale Enna

Data dell’asta 25/03/2021 10:00

Prezzo Base 91.162,50 €

Tipologia Garage o autorimessa

Immobile adibito a deposito auto al piano terra, consistenza 187 mq.

Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it