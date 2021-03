Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 26 marzo 2021: Concorsi ASP, Ipab Troina

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 26 marzo 2021





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Concorsi, per titoli ed esami, a n. 5 posti di dirigente delle professioni sanitarie, diverse Aree

Il direttore generale rende noto che in esecuzione della delibera del direttore generale n. 320 del 19 febbraio 2021 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura dei seguenti posti:

– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area infermieristica e ostetrica:

– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area tecnico

sanitaria;

– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area riabilitazione;

– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area delle

professioni tecniche di prevenzione, vigilanza ed ispezione;

– n. 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie area del servizio sociale professionale.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è perentoriamente fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso sarà pubblicato nel sito web dell’Azienda: www.aspenna.it.

Iudica



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Concorsi, per titoli ed esami, a n. 13 posti di dirigente, Area amministrativa e professionale Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 380 del 5 marzo 2021, immediatamente esecutiva, è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente Area amministrativa e professionale di:

– n. 8 posti di dirigente amministrativo;

– n. 3 posti di dirigente ingegnere;

– n. 2 posti di dirigente avvocato.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, inviate, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, accedendo al seguente indirizzo web:

https://aspenna.selezionieconcorsi.it secondo le modalità previste dal bando scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, concorsi ed esami.

Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e nel sito internet aziendale www.asp.enna.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane (0935 520379).

Iudica



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell’I.P.A.B. Collegio Maria Addolorata di Troina.

Con decreto n. 11/Gab del 23 febbraio 2021, l’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro ha disposto la ricostituzione del CdA dell’I.P.A.B. Collegio Maria Addolorata di Troina (EN).

Il testo integrale del D.A. n. 11/Gab del 23 febbraio 2021 è pubblicato nel sito istituzionale dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decreti/PIR_DECRETI2021.

(2021.9.500)012