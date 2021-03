Ius Soli, Lamorgese “Serve grande condivisione in Parlamento”

FIRENZE (ITALPRESS) – “E’ un argomento sicuramente importante su cui è necessaria una grande condivisione in Parlamento. Sono proposte e norme che vanno valutate in Parlamento”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervenendo al convegno “Pensa 2040: Cultura e cittadinanza attiva come strumento chiave di lotta alla criminalità organizzata”, al teatro “La Pergola” di Firenze, a chi le ha chiesto un commento alla proposta rilanciata recentemente dal segretario del Pd, Enrico Letta, di una legge sullo Ius soli.

In merito alla gestione dell’immigrazine, “sono d’accordo sull’accoglienza diffusa – ha spiegato Lamorgese -. Noi abbiamo preso contatti con l’Anci perchè vengano individuate anche le strutture. Devo dire che non sempre quello che sembra facile poi lo è effettivamente, perchè sul territorio tante volte i sindaci non danno disponibilità, e vorrei anche dire che non c’è differenza di partito”.

