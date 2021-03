Verstappen vola nelle libere in Bahrain, bene Sainz

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) – Il Mondiale 2021 di Formula Uno si apre sotto il segno di Max Verstappen. Prime due sessioni di libere a Sakhir per il Gran Premio del Bahrain che inaugura lo stagione, e l’olandese volante della Red Bull è sempre davanti. Al mattino firma il miglior tempo in 1’31″394, confermando le buone impressioni dei test e precedendo la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas (+0″298) e la McLaren del britannico Lando Norris (+0″503). Soltanto quarto tempo per il campione del mondo Lewis Hamilton, distante 527 millesimi dalla vetta. Alle spalle dell’inglese la Ferrari di Charles Leclerc (+0″599) mentre l’altra rossa di Carlos Sainz ha invece fatto segnare l’ottavo crono a +0″972. Al pomeriggio la musica non cambia: Verstappen si conferma ancora il più veloce, abbassando di circa mezzo secondo il tempo del mattino (1’30″847) e tenendo dietro Norris, stavolta per 95 millesimi. Al terzo posto Hamilton (+0″235), tallonato dalla Rossa di un ottimo Sainz. Dodicesimo tempo per l’altra Ferrari di Leclerc, diciottesimo Mick Schumacher con la sua Haas. L’ultima sessione di libere è in programma domani alle 13 italiane, poi le qualifiche alle 16.

(ITALPRESS).