Riconteggio in Sicilia: Cancelleri vero Presidente della Regione

Dopo lo scandalo sul conteggio dei tamponi e deceduti, nel dubbio si è deciso di andare a ricontare i voti delle elezioni 2017.



E, sorprendentemente, con il modico risultato del 97% è risultato vincitore il Nostro Giancarlo Cancelleri fu Viceministro oggi sottosegretario domani autoproclamato candidato alle prossime elezioni per le Regionali ma che in realtà aveva vinto quelle della scorsa volta. Ora tutti si chiedono: come mai non ci si è accorti di questa cosa? Ci sono stati brogli? Ma quando mai! Nessun broglio, nessun trucco, nessun inganno ma solo il fatto che, memori del mantra grillino che oltre il due (ai tempi) non si andava, ogniqualvolta Cancelleri prendeva due voti di fila, dal terzo in poi veniva contato nullo! Le reazioni si stanno spargendo per tutta l’Isola, tanto che è intervenuta addirittura la Trinacria in persona a dire “Con Cancelleri presidente preferisco andare a fare il quinto Moro in Sardegna”. E mentre la nave Ever Given (quella che ha bloccato il canale di Suez), decide per l’occasione di passare lo stretto di Messina per ingolfarlo, alle nostre insistenti richieste di poter avere una reazione del Neo Presidente, non riceviamo nulla in quanto prima impegnato a mangiare cannoli a Nicosia, poi a mangiare un panino a Caltanissetta e adesso a mangiare un bel pesce… d’aprile!

P.s. speriamo di non aver fatto troppa paura con quest’articolo-scherzo. Ci teniamo a precisare che Cancelleri resta a fare il fu Viceministro oggi sottosegretario e che non è Presidente della Regione e che, quindi, oltre a Musumeci a ricoprire il ruolo, Miccichè può ancora dare spettacolo in veste di Presidente dell’Ars.