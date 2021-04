Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 2 aprile 2021





DECRETO 15 marzo 2021.

Elenchi regionali delle aziende agrituristiche autorizzate e delle aziende e fattorie didattiche accreditate, relativi al 31 dicembre 2020.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10; Visto il D.P. Reg. n. 2586 del 6 maggio 2019, con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta, in esecuzione della delibera di Giunta n. 140 del 17 aprile 2019, l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1398 del 4 luglio 2019, con il quale è stato conferito al dr. Giuseppe Dimino l’incarico di dirigente del servizio 3 – Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura – Leader del Dipartimento regionale dell’agricoltura;

Vista la legge regionale n. 25 del 9 giugno 1994 in materia di agriturismo e successive modifiche;

Visto l’art. 3 del D.L.vo n. 228 del 18 maggio 2001, recante disposizioni in materia di agriturismo;

Visto il decreto n. 4129 del 29 giugno 2015, recante Disposizioni per l’accreditamento e verifiche delle aziende o fattorie didattiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 24 luglio 2015;

Visto il decreto di questo Dipartimento n. 1661 del 10 agosto 2009, con il quale sono state aggiornate le disposizioni in materia di agriturismo e relativa modulistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 40 del 28 agosto 2009;

Visto l’articolo 84 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 2010;

Visto l’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall’art. 98 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, nel quale, tra l’altro, è previsto l’obbligo della pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito della Regione siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi, pena la nullità dell’atto;

Visti gli elenchi provinciali delle aziende titolari di nulla osta per l’agriturismo aggiornati al 31 dicembre 2020 (modelli “E”) redatti dagli Ispettorati dell’agricoltura della Sicilia;

Viste le autorizzazioni comunali e le segnalazioni certificate d’inizio attività per l’esercizio delle attività agrituristiche;

Considerato che il decreto n. 1661 del 10 agosto 2009 in materia di agriturismo, prescrive la pubblicazione annuale dell’elenco regionale degli operatori agrituristici autorizzati, relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in corso;

Considerato che il decreto n. 4129 del 29 giugno 2015 prevede la pubblicazione annuale dell’elenco regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in corso;

A’ termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, si dispone la pubblicazione dell’elenco regionale delle aziende agrituristiche autorizzate, nonché l’elenco delle aziende e fattorie didattiche accreditate, relativi al 31 dicembre 2020, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto non è soggetto a registrazione e verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale di questo Assessorato come previsto dall’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche.

Palermo, 15 marzo 2021.

CARTABELLOTTA