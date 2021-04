Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 9 aprile 2021: Barrafranca, zone rosse Calascibetta, Pietraperzia, Centuripe e Regalbuto

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 9 aprile 2021





Autorizzazione alla titolare della Parafarmacia T & B s.r.l., sita nel comune di Barrafranca, al commercio dei farmaci SOP e OTC on line. Con decreto n. 219 del 18 marzo 2021 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, la dott.ssa Donata Angela Balsamo, titolare della Parafarmacia T & B s.r.l., sita a Barrafranca in corso Garibaldi n. 420, iscritta all’Ordine provinciale dei farmacisti di Enna, è stata autorizzata al commercio dei farmaci SOP e OTC on line utilizzando il seguente indirizzo web: http://www.balsamoincare.it.

(2021.11.639)028



Supplemento Gazzetta Ufficiale

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 2 aprile 2021, n. 31.

Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 per i comuni di Montallegro, Pietraperzia e Sommatino – istituzione della zona rossa. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 6 aprile 2021, n. 35.

Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da COVID-2019 per i comuni di Acquaviva Platani, Alessandria della Rocca, Barcellona Pozzo di Gotto, Calascibetta, Cattolica Eraclea, Marianopoli – istituzione della zona rossa. Proroga delle ordinanze del Presidente della Regione siciliana per i comuni di Acate, Centuripe e Regalbuto. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Proroga zona rossa nei Comuni di Acate, Centuripe e Regalbuto