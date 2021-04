Tribunale di Enna. Aste giudiziarie 14/4/21 – n.1: Aidone, Enna

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 14/4/21 – n.1

Sicilia > Enna > Aidone – Contrada PINTURA SNC

Esecuzioni civili 30/2004 Tribunale Enna

Data dell’asta 14/04/2021 16:30

Prezzo Base 178.560,00 €

Tipologia Fabbricato rurale

Fabbricato sito in Aidone in c/da Pintura, distinto al N.C.E.U. del Comune di Aidone al foglio 36, mappale 348 piano T 1-2 Cat. D/8, R.C. 1.642,33.

Sicilia > Enna > Enna – Via Pergusa 302

Esecuzioni civili 134/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 14/04/2021 12:00

Prezzo Base 53.300,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

1/2 del diritto di proprietà sull’unità immobiliare – abitazione di vani 7 ,5, cat. A/2, cl. 2, piano S2, superficie netta: mq 145,25 abitabile e mq 19,95 terrazzata.

Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it