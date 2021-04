Interrogazione con benda anti-sbircio

Share Facebook

La didattica a distanza è un fallimento camuffato da rivoluzione. Un fallimento che ha mostrato l’incapacità della scuola italiana di insegnare. La scuola del 2021 è quindi la stessa scuola del 1967? Quella di don Milani, quella che curava i sani e escludeva i malati? Naufraghi in un mare di piattaforme, Zoom, Meet, Jitsi, Argo, WeSchool, Classroom ecc…, i docenti non hanno introiettato il motto di Rodari: “Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo” e hanno fatto come se… come se si fosse in presenza, e per non farsi fregare dai ragazzi li hanno anche fatti bendare; dimostrazione di sfiducia e trionfo di nozionismo. il Covid ha evidenziato l’apartheid socio-economico delle banlieue nazionali ossia la povertà reale: case troppo piccole per più studenti e mancanza di pc, tablet e cellulari; in molti hanno dovuto condividere la stessa stanza e lo stesso telefonino a questo si aggiunga la qualità delle lezioni, scadenti tecnicamente, didatticamente e pedagogicamente. La DaD, in generale, ha allargato il gap culturale centro-periferia, sollecitando riflessioni sui limiti del sistema liberale. Quanto ai ragazzi, chi lavorava bene ha continuato a lavorare bene, chi rimaneva indietro è rimasto ancora più indietro. La DaD è il “darwinismo didattico” e dato che bisogna valutare gli alunni con scienza e coscienza, c’è chi ha imposto agli allievi di spegnere le luci della stanza oppure di “accecarsi”. Bendarsi per ripetere mnemonicamente quanto imparato perché le nuove generazioni siano come le vecchie. E certo non tutti i prof. hanno preteso la benda ma siccome la nostra scuola è una scuola di massa, nella massa, come affermava anche Palmiro Togliatti, c’è un po’ di tutto, compreso qualche ingenuo: alimentando una specie di malaria, che colpisce il sistema immunitario dell’intelligenza.

Gabriella Grasso

“Lo dirò da studente che affronta questa situazione, come tutti i miei compagni, da ormai un anno: la DAD non è altro che l’incarnazione dei difetti che affliggono la scuola dall’ultima riforma di novantotto anni fa. La preghiera che ormai rivolgiamo è per una scuola che decida di aprirsi e permetta a tutti di trovare uno spazio proprio, e non costringa gli studenti a integrarsi in una dimensione arretrata di cui la scuola è il laboratorio e la manifestazione. Gli ingredienti come insegnanti mitomani che pretendono la completa attenzione, da remoto come in presenza, strutture fatiscenti e, ovviamente, poco ergonomiche, e un intero sistema che pretende non il cambiamento, ma il mantenimento di uno status quo che faccia sentire in sicurezza chi ormai sta per lasciare il posto ad altri sono immutati. Detto questo, noi speriamo; e se le proprietà di madre natura sono universali, ci auguriamo che un giorno il cambiamento avverrà, magari inaugurando una nuova stagione d’Italia: un’Italia, dopo secoli, nuova”. studente in DaD