Piazza Armerina. La ‘nonna d’Italia’ festeggia il traguardo di 112 anni

Ci sarà naturalmente la torta e sarà sovrastata da un grappolo di palloncini che comporranno il numero 112: quanti gli anni di Maria Oliva, che tutti conoscono come Marietta, la “nonna d’Italia”. A fare festa con lei il 16 aprile saranno la figlia Nunzia e alcuni nipoti. È pur vero che nonna Marietta, oltre ad avere conosciuto le grandi tragedie del Novecento, ha sconfitto da bambina la terribile “spagnola”. Ma non è il caso di sfidare anche il Covid (anche perché non ha ancora fatto la vaccinazione) e perciò la compagnia sarà ridotta a una sparuta rappresentanza di una famiglia molto allargata: cinque figli (altri tre sono morti) e 58 tra nipoti e pronipoti. Rispetto all’anno scorso non ci sarà il messaggio da Torino della sorella Lucia che è mancata un mese fa sulla soglia dei cento anni: 99 per la precisione. Per nonna Marietta è stata una dura prova di dolore: Lucia, a cui era molto legata, era l’ultima sorella ancora in vita su sette fratelli. La donna più anziana d’Italia vive a Piazza Armerina, una cittadina medievale della provincia di Enna, dove è nata il 16 aprile 1909. Un’altra era storica: Benito Mussolini era ancora socialista, Giovanni Giolitti avrebbe guidato il governo per altri otto mesi, don Luigi Sturzo alla testa del movimento cattolico era impegnato in politica, seguito dal fratello Mario che proprio in quel tempo era vescovo a Piazza Armerina. Nonna Marietta, come ricorda il pronipote Danny Catalano, sarebbe stata dunque testimone di tutte le tappe storiche più cruciali del Novecento: le due guerre mondiali, il fascismo, il referendum Monarchia-Repubblica, le lotte sociali e quelle degli zolfatari e dei contadini nel secondo dopoguerra. Era nata in una famiglia popolare al quartiere Canali. Nel 1927 il matrimonio, dal quale sono nati otto figli (cinque ancora in vita), e quindi il trasferimento al quartiere Monte. Vedova dal 1975, è ancora lucida e presente. Ricorda tutto e svela il semplice segreto della sua longevità: un’alimentazione sana con i prodotti della sua campagna, soprattutto le verdure, che fino a qualche anno fa andava a raccogliere personalmente. L’ultima volta che è uscita di casa è stato nel settembre 2018: donna di fede, ha voluto incontrare il papa che durante il viaggio in Sicilia aveva fatto tappa a Piazza Armerina. Lei era in piazza Falcone e Borsellino a ricevere una carezza da Francesco che a lungo aveva desiderato, come aveva confessato al parroco.

(Franco Nicastro per ANSA)

Appresa la notizia il Direttore Generale dell’ASP 4 di Enna, dott. Francesco Iudica, si è detto pronto ad inviare una squadra di vaccinatori direttamente a casa di nonna Marietta se disponibile ad effettuarlo.