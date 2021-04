Share Facebook

A proposito delle dimissione dell’avv. Grippaldi dall’Università Kore e dell’Autodromo di Pergusa

di Massimo Greco

L’avvocato Antonino Grippaldi, nei giorni scorsi coinvolto in una vicenda giudiziaria, si è dimesso dalla carica di consigliere degli organi di governo dell’Università Kore e dell’Ente Autodromo di Pergusa. Al netto della vicenda giudiziaria, che merita il dovuto rispetto, il gesto dell’avvocato Grippaldi non può passare inosservato per chi come noi cerca di monitorare le dinamiche dei poteri pubblici anche in relazione a quella particolare “fedeltà alla Repubblica” richiesta a chi è chiamato ad esercitare funzioni pubbliche sia quando si trova a concorrere nella formazione dell’indirizzo politico-amministrativo di un ente, sia quando fa parte dell’organizzazione amministrtativo-gestionale del medesimo. Al riguardo deve essere, in primo luogo, sottolineato che ormai da tempo in ambito UE si sostiene che le Pubbliche Amministrazioni sono determinanti per la reputazione e quindi l’affidabilità dello Stato, requisiti che, a loro volta, hanno grande rilevanza dal punto di vista economico. Pertanto, grazie alle suddette sollecitazioni anche nel nostro ordinamento si è diffusa l’esigenza di puntare su Pubbliche Amministrazioni organizzate in modo da tutelare la salus di tutto il contesto lavorativo, quindi la legalità e l’etica di tale contesto e – tramite il lavoro pubblico – la legalità e l’etica dello Stato, per dare migliore attuazione al disegno dei nostri Costituenti e, in particolare, agli artt. 97 e 98 Cost. Con le dimissioni dai c.d.a. dei due Enti pubblici, non richieste da alcuna norma, l’avvocato Grippaldi, dimostrando di conoscere bene il citato contesto ordinamentale, sembra avere inteso perseguire due finalità. La prima, preservare le due Istituzioni in cui esercitava la funzione di consigliere, da qualsiasi speculazione. La seconda, scongiurare di essere – anche – accusato di poltronismo. E a proposito di quest’ultima, possiamo dire di conoscere poco l’avvocato Antonino Grippaldi, ma abbiamo avuto la fortuna di conoscere meglio il padre Nino, di cui prendiamo in prestito, per l’occasione, una delle sue metafore per sintetizzare l’ubi consistam della presente riflessione: “si può essere deputati senza essere onorevoli e si può essere onorevoli senza essere deputati”.