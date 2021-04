Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 23 aprile 2021: Enna, Piazza Armerina

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 23 aprile 2021





ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

PO FESR 2014/2020 – Avviso Azione 9.6.6 – I finestra – Provvedimenti concernenti presa d’atto del nuovo quadro economico di operazioni da realizzare nei comuni di Favara, Bagheria ed Enna.

Con decreto n. 69 del 25 gennaio 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, si è proceduto alla presa d’atto del nuovo quadro economico derivante dall’affidamento dei servizi e dalle economie di spesa dell’operazione “Centro polivalente per il recupero della marginalità ‘O Castè’” del comune di Favara, codice Caronte SI_1_18347 – CUP E22F18000050006, registrato dalla Ragioneria centrale dell’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 4 febbraio 2021, a valere sul PO FESR 2014/2020 – Avviso Azione 9.6.6 – I finestra.

Il testo integrale del decreto è disponibile nel portale dipartimentale e nel sito www.euroinfosicilia.it

Provvedimenti concernenti esito positivo della procedura di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di progetti relativi alla realizzazione ed esercizio di impianti fotovoltaici nel comune di Piazza Armerina. Con decreto n. 183 del 31 marzo 2021 del dirigente del servizio 1 Valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell’ambiente, si è ritenuta esperita positivamente la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto “Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato FV-Trigona della potenza di 3.000 kWp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzarsi nel comune di Piazza Armerina (EN), c.da Camemi, distinto al catasto terreni al foglio 216, particella 28”, proposto dalla ditta Edera Sol s.r.l. Il suddetto D.R.S. n. 183/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e nel portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), codice procedura n. 189.

(2021.13.732)119

Con decreto n. 184 del 31 marzo 2021 del dirigente del servizio 1 Valutazioni ambientali del Dipartimento regionale dell’ambiente, si è ritenuta esperita positivamente la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto “Realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico denominato FV-Fegotto della potenza di 3.000 kWp e di tutte le relative opere connesse ed infrastrutture, da realizzarsi nel comune di Piazza Armerina (EN), c.da Camemi, distinto al catasto terreni al foglio 216, particelle 28, 30”, proposto dalla ditta Edera Sol s.r.l. Il suddetto D.R.S. n. 184/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, e nel portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), codice procedura n. 188.

(2021.13.733)119