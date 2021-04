Tribunale di Enna. Aste giudiziarie 29/4/21 – n.5: Enna

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 29/4/21 – n.5

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Jacopo

Esecuzioni civili 74/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 29/04/2021 10:30

Prezzo Base 140.697,75 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà di una Villetta isolata in corso di costruzione sviluppantesi su n. 3 elevazioni (piani: terra, primo e sottotetto) con relativo terreno circostante, sito in Enna, C.da Jacopo – Villaggio Pergusa, censito al catasto urbano di detto Comune al Foglio 168 , particella 729 sub 1, 729 sub 2, 729 sub 3, particella terreno 729.

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Jacopo

Esecuzioni civili 74/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 29/04/2021 10:30

Prezzo Base 77.677,50 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà di una Villetta a schiera in corso di costruzione sviluppantesi su n. 4 elevazioni (piani: seminterrato, terra, primo e sottotetto) con relativo terreno circostante sito in Enna, C.da Jacopo – Villaggio Pergusa, censito al catasto urbano di detto Comune al Foglio 168, particella fabbricato 834, particelle terreno 833 – 835

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Jacopo

Esecuzioni civili 74/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 29/04/2021 10:30

Prezzo Base 82.605,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà di una Villetta a schiera in corso di costruzione sviluppantesi su n. 4 elevazioni (piani: seminterrato, terra, primo e sottotetto) con relativo terreno circostante sito in Enna, C.da Jacopo – Villaggio Pergusa, censito al catasto urbano di detto Comune al Foglio 168, particella fabbricato 837, particelle terreno 836 – 838

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Jacopo

Esecuzioni civili 74/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 29/04/2021 10:30

Prezzo Base 86.438,25 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà di una Villetta a schiera in corso di costruzione sviluppantesi su n. 4 elevazioni (piani: seminterrato, terra, primo e sottotetto) con relativo terreno circostante sito in Enna, C.da Jacopo – Villaggio Pergusa, censito al catasto urbano di detto Comune al Foglio 168, particella fabbricato 843, particelle terreno 842 – 844

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Jacopo

Esecuzioni civili 74/2016 Tribunale Enna

Data dell’asta 29/04/2021 10:30

Prezzo Base 92.814,56 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprietà di una Villetta a schiera in corso di costruzione sviluppantesi su n. 4 elevazioni (piani: seminterrato, terra, primo e sottotetto) con relativo terreno circostante sito in Enna, C.da Jacopo – Villaggio Pergusa, censito al catasto urbano di detto Comune al Foglio 168, particella fabbricato 846, particelle terreno 845 – 847

