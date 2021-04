Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 30 aprile 2021: Asp Enna

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 30 aprile 2021





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato – Area dirigenza

Si rende noto che con delibere n. 553/2021 e n. 617/2021, è stato indetto avviso pubblico per la stabilizzazione del personale della dirigenza in possesso dei requisiti di stabilizzazione ex art 20 – comma 1 – D.Lgs n. 75 del 25 luglio 2017 e s.m.i, per la copertura dei seguenti posti vacanti:

– n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria;

– n. 1 posto di dirigente medico di neonatologia;

– n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate esclusivamente a mezzo PEC concorsi@pec.asp.enna.it scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando, con i requisiti e delle modalità di partecipazione, sarà pubblicato all’albo e nel sito internet aziendale www.asp.enna.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane (0935-520379).

Il direttore generale: Iudica

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Procedura di stabilizzazione del personale a tempo determinato – Area comparto

Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 553 dell’8 aprile 2021, è stato indetto avviso pubblico per la stabilizzazione del personale del comparto in possesso dei requisiti di stabilizzazione ex art. 20 – comma 1 – D.Lgs n. 75 del 25 luglio 2017 e s.m.i, per la copertura dei seguenti posti vacanti:

– n. 2 posti di collaboratore amministrativo professionale;

– n. 2 posti di operatore socio sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione redatte secondo le modalità previste dal bando ed inviate esclusivamente a mezzo PEC concorsi@pec.asp.enna.it scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’albo e nel sito internet aziendale www.asp.enna.it Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane

(0935-520379).

Il direttore generale: Iudica