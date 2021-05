Tribunale di Enna. Aste giudiziarie 5/5/21 – n.1: Regalbuto

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 5/5/21 – n.1

Sicilia > Enna > Regalbuto – Via Catania

Procedure concorsuali / Fallimentare 1/2009 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 05/05/2021 11:30

Prezzo Base 3.436,50 €

Tipologia Terreno

appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Regalbuto, composto da tre particelle, fra loro contermini, ubicati in via Catania a circa 300 m dall’abitato di Regalbuto a confine con la strada SS n. 121 RegalbutoPaternò; nel complesso le particelle costituiscono un lotto di forma rettangolare ed andamento scosceso…

Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

