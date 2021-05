Tribunale di Enna. Aste giudiziarie 11/5/21 – n.1: Enna

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 11/5/21 – n.1

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini snc

Esecuzioni civili 34/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 11/05/2021 11:00

Prezzo Base 71.345,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

– edificio sito a Enna, c/da Pollicarini s.n., lungo la SS 561 (individuato dal n. 152, privo di valenza toponomastica), su tre livelli fuori terra (piano terra, piano primo e piano secondo), – terreno sito a Enna, contrada Pollicarini s.n.,

Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it