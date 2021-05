Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 7/5/2021: lago Pergusa, lago di Maletto (Troina), metanodotto Gagliano, impianto fotovoltaico a Piazza Armerina

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 7 maggio 2021





DECRETO 13 aprile 2021.

Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico per gli aspetti geomorfologici del bacino idrografico del fiume Simeto, area territoriale tra il bacino del fiume Simeto ed il bacino del fiume San Leonardo, lago di Pergusa, lago di Maletto, relativo al comune di Troina

IL SEGRETARIO GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA pag.17



Ottemperanza alla condizione ambientale per il progetto relativo al metanodotto Gagliano-Termini Imerese, sito nelle province di Enna e Palermo.

L’Assessore per il territorio e l’ambiente, con decreto n. 55/Gab dell’8 aprile 2021, ha ritenuto ottemperata, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la condizione ambientale 2.1 contenuta nel decreto prot. n. 50 del 6 marzo 2019 di compatibilità ambientale, emesso dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali per il progetto denominato “Metanodotto Gagliano-Termini Imerese e opere connesse DP 75 bar – MOP 24 bar” ubicato in Sicilia, nelle province di Enna e Palermo, proponente società SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara, 7.

Il decreto è pubblicato per esteso presso il sito istituzionale dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente all’indirizzo telematico: link: https://si-vvi.regione.sicilia.it.



Esito positivo della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale per il progetto di un impianto fotovoltaico da realizzare nel comune di Piazza Armerina.

Con decreto n. 250 del 14 aprile 2021 del dirigente del servizio 1 “Autorizzazioni e valutazioni ambientali” del Dipartimento regionale dell’ambiente, si è ritenuta esperita positivamente la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al “Progetto di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale della potenza di 3.505,6 kWp da realizzare nel comune di Piazza Armerina (EN) in contrada Elsa”, proposto dalla ditta Canadian Solar Construction s.r.l.

Il suddetto D.R.S. n. 250/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e nel Portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), Codice procedura n. 237.

(2021.15.832)119