Aste giudiziarie 13/5/21 – n.14: Enna, Piazza Armerina, Valguarnera

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 13/5/21 – n.14

Sicilia > Enna > Valguarnera Caropepe – Via Carlo Cattaneo 126 -128

Esecuzioni civili 21/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 10:30

Prezzo Base 6.473,60 €

Tipologia Garage o autorimessa

Garage al piano terra

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Gallizzi

Esecuzioni civili 21/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 10:30

Prezzo Base 39.450,40 €

Tipologia Terreno

tre appezzamenti di terreno

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Gallizzi

Esecuzioni civili 21/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 10:30

Prezzo Base 36.622,27 €

Tipologia Terreno

Appezzamento di terreno

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini

Esecuzioni civili 21/2018 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 10:30

Prezzo Base 40.909,71 €

Tipologia Terreno

Appezzamenti di terreno

Sicilia > Enna > Enna – Localita’ Dittaino

Esecuzioni civili 58/2010 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 10:00

Prezzo Base 458.150,97 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze industriali

Il bene è costituito nella sua globalità da un lotto unico di 13.502,00 mq circa su cui insite un opificio industriale suddiviso in più corpi; risulta censito: Fg. 123, mappale 103, consistenza catastale Ha 1.35.02, ente urbano; Fg. 123, mappale 103, zona censuaria 2, piani T-1-2-3-4-S1, Cat. D/7 .

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Via Otto Marzo 3 – Contrada Scarante

Esecuzioni civili 90/2013 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 11:30

Prezzo Base 49.632,00 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

Piena proprieta su: Appartamento mq. 119,70 censito al NCEU al fg. 128, p.lla 344, sub. 15, Cat. A/3, consistenza 5 vani, P. 4°, classe energetica G. Autorimessa censito al NCEU al fg. 128, p.lla 344, sub. 17. Cat. C/6, consistenza 17 mq, P S1.

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Frattulla snc

Esecuzioni civili 44/1994 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 09:30

Prezzo Base 38.592,00 €

Tipologia Fabbricato

Fabbricato a due elevazioni. Fabbricato ad una sola elevazione fuori terra utilizzato come deposito attrezzi e come locale per il ricovero degli animali. Appezzamento di terreno.

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 09:00

Prezzo Base 23.349,60 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 4.324, riportato al C.T. al Fg. 174 part. 427, a 02.94, seminativo, cl 3, R.D. €. 1,06 R.A. €. 0,24; part. 219, Porz. AA, a 04.60, vigneto, cl 2, R.D. 4,04, R.A. 1,66 – Porz AB, a 17.00, uliveto, cl 3, R.D. €. 3,95, R.A. €. 2,63; part. 88, a 12.20, vigneto, cl 4, R.D. €. 2,52, R.A€. 2,21; part. 428, a 01.80, seminativo, cl 3, R.D. …

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 09:00

Prezzo Base 26.184,60 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 4.180, con entro stanti due fabbricati di cui appresso. Riportato al C.T. al Fg. 175 part. 198, a 15.90, seminativo, cl 3, R.D. €. 5,75, R.A. €. 1,31; part. 201, a 01.40, FU da accertare part. 20, a 16.70, seminativo, cl 3, R.D. €. 6,04 R.A. €. 1,38; part. 202, a 07.20, seminativo, cl 3, R.D. 2,60, R.A. €. 0,59; part. 217, ca 60, s…

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 09:00

Prezzo Base 60.447,60 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 4.470, con entro stanti fabbricati in parte demoliti.

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 09:00

Prezzo Base 16.146,00 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 2.990, riportato al C.T. al Fg. 175 part. 197, a 04.80, seminativo, cl 2, R.D. €. 2,60 R.A. €. 0,50; part. 208, a 11.40, seminativo, cl 3, R.D. €. 4,12, R.A. 0,94; part. 7, a 13.70, seminativo, cl 3, R.D. €. 7,43, R.A. €. 1,42.

Sicilia > Enna > Enna – Contrada Pollicarini, SS 561 Enna-Piazza Armerina

Esecuzioni civili 34/1996 Tribunale Enna

Data dell’asta 13/05/2021 09:00

Prezzo Base 27.702,00 €

Tipologia Terreno

Piena proprietà del terreno sito nel Comune di Enna, esteso mq. 27.000, riportato al C.T. al Fg. 175 part. 212, a 94.60, seminativo, cl 3, R.D. €. 34,20, R.A. €. 7,82; part. 402 ( ex 204 b), a 32.24, seminativo, cl 3, R.D. €. 11,66, R.A. €. 2,66; part. 219, ha 01.12.00, seminativo, cl 3, R.D. €. 40,49, R.A. €. 9,25; part 399 (ex 203 a), a 31.16, seminativo, cl. 3 R.D. €. 11,26, R.A. €. 2,57.

Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it