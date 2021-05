Valguarnera: multa ridotta di 10 euro per chi lascia l’auto sulle strisce blu senza ticket se paga entro 2 giorni

Share Facebook

Valguarnera. Multa ridotta a soli 10 euro per chi lascia l’auto sulle strisce blu senza l’esposizione del ticket. La Giunta Comunale nei giorni scorsi su proposta del comandante della Polizia Municipale Moreno La Malfa, ha deliberato il pagamento di una multa ridotta se essa viene pagata entro le ore 12 dei due giorni successivi all’accertamento della sosta scaduta. Infatti l’utente in caso di mancato pagamento e quindi di esposizione del ticket, pagherà solamente 10 euro entro i due giorni successivi. Trascorso tale periodo ed entro 5 giorni dall’accertamento sarà applicata una riduzione del 30% sull’intero ammontare della multa, ovverossia euro 29,40. Trascorsi invece i 5 giorni sarà pagata nella propria interezza il cui ammontare è di euro 42. Discorso quasi simile invece in caso di mancato rinnovo del ticket scaduto. In questo caso la somma sarà sempre di euro 10 se l’infrazione sarà evasa sempre entro le ore 12 dei due giorni successivi, diventa invece euro 18,20 entro i 5 giorni e di euro 26 successivamente. Si ricorda che la tariffazione oraria delle strisce blu è di 1,80 euro per mezza giornata, 0,60 per 1 ora e 0,30 per mezz’ora. L’atto di Giunta è già reso esecutivo. Se c’è comunque un appunto da fare è quello che in via Sant’Elena e in via Mazzini c’è solo qualcuno di esercente dotato di ticket per il parcheggio. Bar e cartolerie, che dovrebbero essere le rivendite privilegiate nella maggior parte dei casi sono sprovvisti. E questo è sicuramente un problema da risolvere.



Rino Caltagirone