Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 14/5/2021: Agenda urbana di Enna e Caltanissetta

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 14 maggio 2021





ASSESSORATO DELLʼENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

PO FESR 2014/2020 – Asse prioritario 4 – obiettivo tematico OT4 – Azione 4.1.1 – II Avviso – Agenda urbana di Enna e Caltanissetta – Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e finanziabili.

Con decreto n. 118 del 18 febbraio 2021 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia, registrato dalla Ragioneria centrale il 30 aprile 2021 al n. 217, è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili e finanziabili a valere del secondo “Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni in favore di enti locali per la realizzazione di opere pubbliche per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”, Azione 4.1.1 (approvato con provvedimento dirigenziale dell’Autorità urbana di Enna e Caltanissetta n. 48 del 29 ottobre 2020), costituita da n. 1 operazione del comune di Enna, per un importo progettuale di € 340.000,00.

La copia integrale del provvedimento è disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento dell’energia al link:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_DipEnergia/PIR_Infoedocumenti/PIR_Decretideldipartimentoenergia/PIR_2021decreti/PIR_Febbraio2021/118-DDG%20A.U.%20EN-CL%20411%20II%20avviso.pfd.

(2021.18.999)131