Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 21 maggio 2021: Barrafranca

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 21 maggio 2021





ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione al legale rappresentante della parafarmacia Stekit s.r.l., sita nel comune di Barrafranca, al commercio on line dei farmaci SOP e OTC.

Con decreto n. 339 del 26 aprile 2021 del dirigente del servizio Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, il dr. Giuseppe Mattina, legale rappresentante ed amministratore unico della parafarmacia Stekit s.r.l., sita a Barrafranca in via Monte Grappa n. 14, è stato autorizzato al commercio dei farmaci SOP e OTC on line utilizzando il seguente indirizzo web: http://www.farmainlinea.it.

(2021.17.927)028