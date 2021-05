Aste giudiziarie relative al giorno 26/5/21 – n.1: Piazza Armerina

Share Facebook

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 26/5/21 – n.1

Sicilia > Enna > Piazza Armerina – Contrada Borgo San Giorgio – Viale Generale Gaeta 53

Esecuzioni civili 72/2007 Tribunale Enna

Data dell’asta 26/05/2021 15:00

Prezzo Base 423.015,00 €

Tipologia Fabbricati costruiti per esigenze industriali

Complesso industriale adibito alla lavorazione del marmo, granito e materiale lapideo, costituito nel suo insieme da un lotto di terreno esteso circa mq. 5.400, su cui insistono edifici realizzati in epoche diverse a coprire una superficie di circa 3.000 mq.

Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it