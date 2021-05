Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 28 maggio 2021: Enna, Aidone

Share Facebook

Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia – 28 maggio 2021





Provvedimenti concernenti nomina dei commissari straordinari dei liberi Consorzi comunali di Enna, Siracusa,

Ragusa, Caltanissetta, Trapani ed Agrigento.

Con decreto presidenziale n 546/Gab del 30 aprile 2021, il dott. Girolamo Di Fazio è stato nominato commissario straordinario per la gestione del libero Consorzio comunale di Enna con le funzioni del presidente e del consiglio “nelle more dell’insediamento degli organi e comunque non oltre il 15 settembre 2021”, cui peraltro spetta il compito di convocare e presiedere l’assemblea consortile.

Sostituzione di un componente del consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna.

Con decreto presidenziale n. 167/Serv. 1°/SG del 6 maggio 2021, in seno al consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna, su designazione delle associazioni Confagricoltura di Palermo ed altre in apparentamento, in sostituzione del dott. Trovati Giovanni, dimissionario, è stato nominato il dott. Cossentino Antonino.

Il soggetto nominato cesserà dall’incarico alla scadenza del consiglio camerale di Palermo ed Enna costituito con il D.P. 644/Serv.1°/SG del 16 dicembre 2016.

Valutazione di impatto ambientale del progetto relativo ad un impianto fotovoltaico da realizzare nei comuni di Aidone e Ramacca.

Con decreto n. 403 del 5 maggio 2021 del dirigente del servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali, è stato assoggettato al procedimento di V.I.A., ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il “Progetto di un impianto fotovoltaico denominato Cuticchi di potenza nominale pari a 40 MW e delle relative opere necessarie per la connessione alla rete elettrica, da realizzare nei comuni di Aidone (EN) e Ramacca (CT)”, proposto dalla società SR Augusta s.r.l.

Il suddetto D.R.S. n. 403/2021 è pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e nel portale valutazioni ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), Codice procedura n.915.

