Aste giudiziarie 4/6/21 – n.5: Nicosia

Tribunale di Enna

Aste giudiziarie relative al giorno 4/6/21 – n.5

Sicilia > Enna > Nicosia – Contrada Itria

Esecuzioni civili 48/2005 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 04/06/2021 11:30

Prezzo Base 29.241,00 €

Tipologia Terreno

terreno agricolo censito al N.C.T. del Comune al foglio 83, part.lle 246, pascolo arborato, classe U, esteso are 05.86, 870 seminativo arborato, classe 2, esteso are 00.05, e 871, seminativo arborato, classe 2, esteso are 15.75.

Sicilia > Enna > Nicosia – Piazzetta Leone II 6

Esecuzioni civili 48/2005 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 04/06/2021 11:30

Prezzo Base 233.718,75 €

Tipologia Abitazione di tipo civile

fabbricato per civile abitazione piano terra, 1°, 2°, 3° e 4°, identificato al N.C.E.U. del Comune di Nicosia al foglio 82, part. 1328, sub 3, Cat. A/10, classe 2, vani 10, superficie catastale mq. 197.

Sicilia > Enna > Nicosia – Contrada Itria

Esecuzioni civili 48/2005 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 04/06/2021 11:30

Prezzo Base 12.852,00 €

Tipologia Terreno

terreno agricolo censito al N.C.T. del Comune al foglio 83, part. 659, pascolo, classe 3, esteso are 08.16.

Sicilia > Enna > Nicosia – Contrada Montagna – Monte Uliveto

Esecuzioni civili 48/2005 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 04/06/2021 11:30

Prezzo Base 9.396,00 €

Tipologia Terreno

terreno agricolo censito al N.C.T. del Comune al foglio 83, part. 513, bosco ceduo, classe 2, esteso are 04.85, e part. 29, bosco ceduo, classe 2, esteso are 21.01.

Sicilia > Enna > Nicosia – Contrada Itria

Esecuzioni civili 48/2005 Tribunale Enna (ex Nicosia)

Data dell’asta 04/06/2021 11:30

Prezzo Base 37.728,00 €

Tipologia Terreno

terreno agricolo con annesso fabbricato rurale censito al N.C.T. del Comune al foglio 83, part.lle 79 incolto produttivo, classe U, esteso are 16.12, e 662, seminativo arborato, classe 3, esteso are 01.06, particelle 300, sub 1 e 2, e 316, fabbricato rurale, cat. A/4, classe 2, vani 3,5.

Sebbene venga riposta la massima cura ed attenzione nella pubblicazione delle informazioni contenute in questo sito, si declina ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni e imprecisioni.

Della presente pubblicazione è stata data comunicazione autorizzativa al Sig.Presidente del Tribunale di Enna in data 27 aprile 2016

www.tribunale.enna.it