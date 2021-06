Covid, 1.968 nuovi casi e 59 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Tornano a scendere i casi di coronavirus in Italia. Il numero dei nuovi contagiati – secondo i dati del ministero della Salute – è di 1.968, con un calo di 929 rispetto alle 24 ore precedenti. Questo a fronte di un numero inferiore di tamponi processati, (legati alla festività del 2 giugno) pari a 97.633 e che fa risalire il tasso di positività al 2%. Lieve decremento dei decessi, 59 (-3). I guariti sono 6.392 mentre gli attualmente positivi scendono di 4.488 unità attestandosi su un totale di 205.562.

Prosegue il calo dei ricoveri. Nei reparti ordinari si registra oggi la presenza di 5.717 ricoverati (-141). Sono 892 i degenti nelle terapie intensive, con un calo complessivo di 41 pazienti ma con 24 nuovi ingressi. Scendono sotto la soglia dei 200 mila le persone che si trovano in isolamento domiciliare: sono per l’esattezza 198.953. Sul fronte delle singole regioni, quella con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (277), seguita da Sicilia (254) ed Emilia-Romagna (232). Al contrario, le regioni con meno positivi risultano essere Molise (3) e Valle d’Aosta (2).

(ITALPRESS).